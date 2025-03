Új leánycég veszi át az Ubisoft fontos játékszériáit

Új vállalat létrehozását jelentette be az Ubisoft játékkiadó és az egyik legnagyobb befektetőjeként funkcionáló Tencent. A 75%-ban a francia Ubisoft, 25%-ban pedig a kínai Tencent tulajdonát képező leánycég várhatóan 2025 végére alakulhat meg, és teljes mértékben átveszi majd az irányítást az Assassin's Creed, a Far Cry, továbbá a Rainbow Six játékszériák felett: megkapja a meglévő játékokhoz kapcsolódó összes jogot, szabad kezet kap a jövőjük formálásában, átkerülnek hozzá a játékokon dolgozó stúdiók.

Assassin’s Creed Shadows

Fotó: Ubisoft

Az egyelőre nevesincs cég megalapítása nem váratlan fejlemény, a gyenge üzleti teljesítménye miatt az Ubisoft már hosszú ideje képtelen értéket szállítani a részvényesek számára, mostanra pedig elfogyott az érintettek türelme.

A közös leánycéges manőver lehetővé teszi az Ubisoft többségét birtokló Guillemot-család számára, hogy bevonzzon a kínai Tencenttől 1,16 milliárd euró befektetést az említett játékszériák sínre rakása érdekében, miközben megtartja az irányítást a szellemi tulajdonok felett.

