Windows 11 funkciók és beállítások, amik megkönnyítik az életünket

A Windows 11 terjedése egy picit megakadt az utóbbi időben, amiről mi is rendszeresen beszámoltunk, ahogy arról is, hogy a Microsoft megkezdte a rendszerének erőszakos telepítését is. A látható problémák ellenére ki kell mondani, hogy azért ez egy modern és felhasználóbarát operációs rendszer, amely rengeteg lehetőséget kínál a mindennapi feladatok elvégzéséhez. Bár az alapvető funkciók könnyen megtanulhatók és használhatók, a rendszer mélyén számos olyan rejtett beállítás és kevésbé ismert funkció lapul, amelyek jelentősen megkönnyíthetik a munkánkat, hatékonyabbá tehetik a böngészést, vagy éppen személyre szabottabbá varázsolhatják a felhasználói élményünket. Ebben a cikkben 10 olyan rejtett kincset mutatunk be a Windows 11 világából, amelyeket érdemes megismernünk és kihasználnunk.

A Windows 11 rengeteg apró, érdekes funkcióval rendelkezik, amit az átlagos felhasználók nem is ismernek. De érdemes ezeket is kipróbálni.

Fotó: Windows / Unsplash / https://unsplash.com/photos/a-man-sitting-at-a-table-using-a-laptop-computer-vfOtKkhHkbE

1. A "Rázd meg az ablakot" funkció a rendetlenség megszüntetésére

Ha egyszerre több ablak is nyitva van a képernyőnkön, könnyen káosz alakulhat ki. A "Rázd meg az ablakot" funkció egy egyszerű, de annál nagyszerűbb módja annak, hogy rendet teremtsünk. Fogjuk meg az egérrel annak az ablaknak a címsorát, amelyet meg szeretnénk tartani, majd rázzuk meg néhányszor ide-oda. A többi nyitott ablak automatikusan minimalizálódik. Ha újra szeretnénk őket látni, csak rázzuk meg ismét az eredeti ablakot. Ezt a funkciót a Gépházban engedélyezhetjük a Rendszer > Több feladat > Ablak igazítása menüpontban.

2. A "Fókusz segéd" a zavartalan munkához

Ha koncentráltan szeretnénk dolgozni vagy játszani, a beérkező értesítések könnyen elvonhatják a figyelmünket. A "Fókusz segéd" (korábban "Ne zavarj") funkcióval szabályozhatjuk, hogy mely értesítések jelenjenek meg, és mikor. Beállíthatjuk, hogy csak a prioritásként megjelölt értesítéseket kapjuk meg, vagy akár teljesen elrejthetjük az összeset egy adott időszakra. A Fókusz segédet a Gyors beállítások panelen (a tálca jobb alsó sarkában lévő ikonokra kattintva) vagy a Gépházban (Rendszer > Értesítések > Fókusz segéd) érhetjük el.

3. A "Virtuális asztalok" a hatékonyabb multitaskingért

Ha egyszerre több projekten dolgozunk, vagy különböző célokra használjuk a számítógépünket (pl. munka és szórakozás), a virtuális asztalok nagyszerű segítséget nyújthatnak a rendszerezésben számunkra. Létrehozhatunk több különálló asztalt, amelyek mindegyikén más-más alkalmazások és ablakok lehetnek nyitva. A virtuális asztalok között a Win + Tab billentyűkombinációval vagy a tálcán lévő "Feladatnézet" ikonra kattintva válthatunk. Új asztalt a Feladatnézetben a képernyő tetején lévő "+" ikonra kattintva adhatunk hozzá.