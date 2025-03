Ez a gyártó készítheti az idei Xbox kézikonzolt

Váratlan információözön érkezett a héten a Microsoft videójátékos üzletágának terveiről, a messze legszokatlanabb értesülésnek pedig az bizonyult, hogy még idén befuthat az első Xbox márkajelzést használó kézikonzol. Most a The Verge és a Windows Central jóvoltából újabb információk érkeztek a termékről, amelyek több azonnal felmerült kérdést is megválaszolnak.

Valve Steam Deck kézikozol

Fotó: Georgiy Lyamin / Unsplash

A kiadványok forrásai szerint a Project Kennan néven futó kézikonzol hardverét az ASUS tervezi, ami nem meglepő választás a Microsoft részéről, hiszen a ROG Ally jóvoltából a gyártónak már van tapasztalata az efféle termékekkel.

A kézikonzol Windows 11-et és PC-s játékokat futtathat, de az Xbox konzolokon látotthoz hasonló kezelőfelületet használhat.

A sejtettnek megfelelően a Microsoft furcsa konzolja egy kísérleti termék lesz, az elkészítése és piacra dobása a nagyobb Project Bayside kezdeményezés részét képezi. A Bayside keretében a Microsoft videójátékos szemszögből össze kívánja vonni a Windows és az Xbox platformokat, hogy a játékra használt eszköz típusától (játékkonzol, kézikonzol, számítógép) függetlenül a gamerek ugyanazt a kezelőfelületet használhassák mindenen, és ugyanabból a digitális boltból tudják megvenni a játékokat.

Ennek megfelelően az ASUS által tervezett játékkonzol egy éles tesztplatformnak ígérkezik, a Microsoft ezen szeretné kialakítani és jól használható állapotba hozni a Bayside keretében kitalált, a Windows és az Xbox által közösen használt kezelőfelületet és ökoszisztémát.

Ez kritikusnak bizonyulhat a 2027 végén érkező, valódinak titulálható Xbox kézikonzol sikeréhez, továbbá segíthet ártalmatlanítani a jelenleg csak a Steam Decken használt, de hamarosan elméletileg más gyártók kézikonzoljain is felbukkanó SteamOS rendszert.

A Windows 11 jelenleg sokkal rosszabb felhasználói élményt kínál ezeken az eszközökön, részben emiatt a Steam Deck magasan piacvezető a PC-alapú kézikonzolok piacán.

További érdekesség, hogy egy meg nem erősített pletyka szerint a Valve megpróbálhat betörni a nappaliba szánt játékkonzolok piacára, egyedi AMD rendszerlapkával ellátott, és persze SteamOS-t futtató otthoni konzolon dolgozhat. Ha ez igaz, akkor a manőver a Windows és az Xbox játékpiaci pozíciójára is veszélyes lehet, már csak az hiányozna a Microsoftnak, hogy a Sony után más is pluszban beleegyen a konzolok, a játékok, továbbá a gaming szolgáltatások értékesítéséből származó bevételeibe.