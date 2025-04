Jól kiábrándította a magyarokat az Apple

Az ígéretnek megfelelően az Apple elérhetővé tette az aktuális operációs rendszereinek negyedik nagy frissítését a héten, a termékeit használók keddtől már telepíthetik többek közt az iOS 18.4, az iPadOS 18.4, továbbá a macOS 15.4 Sequoia frissítéseket.

Fotó: Eugene Chystiakov / Unsplash

A különféle hibajavítások és reszelések mellett a frissítések messze legnagyobb újítása, hogy ezektől a verzióktól kezdve az Európai Unió tagországaiban is elérhetővé vált a kompatibilis iPhone-okat használók számára az Apple Intelligence. A futtatására az iPhone 15 Pro készülékek és a teljes iPhone 16 mobilcsalád képes, a mesterséges intelligenciás funkciók a világ ezen táján eddig csak az M1 és újabb chipes Mac gépeken voltak bekapcsolhatóak.

Sajnos a magyar felhasználók számára az Apple Intelligence kiadása kissé április elsejei tréfának tűnhet, az iOS 18.4-re frissítés után ugyanis továbbra sem képesek azt bekapcsolni.

A cég már hetekkel ezelőtt kristálytisztává tette, hogy magyarul egyelőre nem lesz elérhető az Apple Intelligence. Viszont az érdeklődők többsége jó eséllyel arra számított, hogy egy támogatott idegen nyelven azért használhatja majd, például angolul, németül, franciául, portugálul, olaszul tud.

Sajnos az Apple ugyanazt a taktikát alkalmazza, mint amit a Mac-eken is: az Apple Intelligence csak akkor kapcsolható be és használható egy támogatott idegen nyelven, amennyiben az iPhone megjelenítési nyelve ugyanarra van állítva.

Például ha valaki németül használná a szolgáltatást a mobilján, akkor a teljes telefont át kell állítania német nyelvre.

Vigasztalásul az eddigi közösségi médiás visszajelzések alapján nem maradtak le sok mindenről a hazai mobilozók, az Apple Intelligence-et most használatba vett társaik látszólag nincsenek eldőlve a képességeitől. Ez nem meglepő, az Apple is tisztában van a problémáival, pont nemrég jelentette be egy tavaly megígért és kritikus funkciójának az elhalasztását, mert az nem működik elég jól.

