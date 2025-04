Az autós játékok királya végre megérkezett a Playstationre – videó

A Forza Horizon 5 egyik legnagyobb erőssége a hatalmas és élettel teli nyílt világa. Mexikó változatos tájai szinte hívogatnak a felfedezésre. A PlayStation 5-ös verzió ezen a téren sem okoz csalódást. A beolvasztási távolság óriási, így a távoli hegyek és a kanyargós utak már messziről láthatóak. A világ tele van interaktív elemekkel, kihívásokkal, rejtett gyűjthető tárgyakkal és persze rengeteg versennyel és eseménnyel. A szabadság érzése, hogy bárhová elautózhatunk a hatalmas térképen, továbbra is magával ragadó. A töltési idők a PlayStation 5 villámgyors ssd-jének köszönhetően szinte észrevehetetlenek, ami jelentősen javítja a játékmenet folyamatosságát. A gyors utazás a térkép különböző pontjai között szinte azonnal megtörténik, ami hatalmas pluszpont.

Terepjáróktól a versenyautókig

A Forza Horizon széria a hatalmas autóparkjáról is híres, és a PlayStation 5-ös kiadás sem marad el ezen a téren. Több száz licencelt autó közül választhatunk a legkülönfélébb kategóriákból, a hétköznapi városi autóktól kezdve a brutális terepjárókon át a csúcskategóriás sportautókig és versenyautókig. Mindegyik autó részletesen kidolgozott, mind külsőleg, mind belsőleg. A vezetési modell továbbra is a széria védjegye: egy tökéletes egyensúlyt teremt az árkádos szórakozás és a szimulációs elemek között. Könnyű belejönni az irányításba, de a mesteri szint eléréséhez gyakorlás és finomhangolás szükséges. Ezt akár át is hidalhatjuk azzal, hogy az épp aktuális tudásunknak megfelelően választjuk ki a játék nehézségét. Szinte teljesen kezdőként is kocsiba pattanhatunk, a legkönnyebb módban az autóink kezesbárányként viselkednek, itt akár le is ragaszthatjuk a kontroller gyorsításért felelős gombját, akkor sem nagyon tudunk komolyabb balesetet szenvedni. Nem is beszélve arról, hogy ha mégis sikerül felcsavarodnunk az egyik yuccára, akkor csak egy gombnyomásunkba kerül és az idő elkezd visszafelé pörögni. Így visszapörgethetjük a játékot arra a pontra, amikor még teljesen urai voltunk az autónknak és innen próbálhatjuk újra bevenni a kanyart, amiből a legutóbb kirepültünk. Ezúttal mondjuk a féket is használhatjuk a kanyar előtt... A különböző autóknak egyébként érezhetően eltérő a viselkedése az úton, ami változatossá teszi a játékélményt.