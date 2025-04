Spagettifa, balkezes hamburger, eladott Eiffel-torony és a Loch Ness-i szörny – a bolondok napja legjobb átverései

Április 1. a bolondok napja, amikor világszerte tréfákkal, vicces átverésekkel és megdöbbentő, de hamis hírekkel szórakoztatják egymást az emberek. De honnan ered ez a hagyomány, és milyen legendás átverések kötődnek ehhez a naphoz? Nézzük meg a történelmét és néhány emlékezetes tréfát! A bolondok napjának pontos eredete bizonytalan, de a legnépszerűbb elméletek két csoportra oszlanak.

A leghíresebb fotó, ami a Loch Ness-i szörnyről készült, és amit dr. R. K. Wilson sebész-orvos készített 1934-ben. Ez az egyik legkorábbi világszintű, dokumentált átverés, bár nem bolondok napja alkalmából készült

Fotó: Wikimedia Commons

Naptárváltás: Egyes történészek szerint a hagyomány a 16. századi Franciaországból ered, amikor IX. Károly 1564-ben a Gergely-naptárra állt át, és az újévet április 1-ről január 1-re helyezte át. Azok, akik nem értesültek erről, vagy nem akarták elfogadni a változást, továbbra is áprilisban ünnepeltek, ezért „bolondoknak” nevezték őket.

Ősi ünnepek: Más elméletek szerint az ünnep a római Hilaria fesztiválra vagy az indiai Holi fesztiválra vezethető vissza, amelyek szintén tréfálkozásról és vidámságról szóltak.

Bármi is legyen az eredete, a bolondok napja mára világszerte elterjedt, és sokan évről évre kreatív tréfákkal lepik meg ismerőseiket – vagy akár az egész világot.

A bolondok napja leghíresebb átverései

1. A BBC „spagettifái” (1957)

A BBC híradójában egy dokumentumfilmet mutattak be egy svájci családról, amely saját kertjében termeszt spagettit. A műsor olyan meggyőző volt, hogy rengetegen telefonáltak a BBC-nek, hogy megtudják, hogyan nevelhetnek spagettifát otthon. A csíny annyira jól sikerült, hogy még évek múlva is emlegették, és ezzel a BBC történetének egyik leghíresebb bolondok napi tréfájává vált. És természetesen a videós anyag is fennmaradt róla.

2. A Taco Bell és a Liberty Bell (1996)

Az amerikai Taco Bell gyorsétteremlánc egy teljes oldalas újsághirdetésben jelentette be, hogy megvásárolta az Egyesült Államok egyik legfontosabb történelmi emlékét, a Liberty Bellt, és mostantól „Taco Liberty Bell” néven fog szerepelni. A hirdetés komoly felháborodást keltett, amíg ki nem derült, hogy csupán egy bolondok napi tréfa volt. Az étteremlánc végül közleményben ismerte el a viccet, de addigra már hatalmas sajtófigyelmet kapott.