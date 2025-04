Feltalálta a drónra szerelt hangosbemondót a DJI

A rendőrségek és egyéb állami szervek jellemzően hangosbemondót használnak, mikor valamilyen oknál fogva nagy hatósugárban kívánnak hangüzenetet közvetíteni a közelben lévők számára, legyen szó általános rendfenntartói tevékenységről vagy veszélyhelyzetek kezeléséről.

Csak két ipari kvadrokopterre szerelhető fel a DJI ZenMuse 1 hangosbemondó

Fotó: DJI

A kínai DJI a változó világra reflektálva most bemutatta az első kvadrokopterre szerelhető hangosbemondóját, főként a rendőrségi és a katasztrófavédelmi felhasználókra gondolva. A Zenmuse V1-gyel akár 500 méteres sugárban is közvetíthetőek a hangüzenetek, 1 méteres távolságról 127 decibel a maximum hangereje, kontextusként a hatósági járműveken lévő szirénák is körülbelül ilyen hangerővel szólnak.

A lejátszani kívánt hangüzenetek felvehetőek azonnali rögzítéssel, előállíthatóak szöveg alapján gépi hangszintézissel, de meglévő hangfájlok betallózására is lehetőség van.

A Zenmuse V1 számos eltérő helyzetben rendkívül hasznos lehet, de szerencsére csak az ipari használatra szánt DJI Matrice 350 RTK és Matrice 300 RTK drónokra tehető fel. A fogyasztói piacon kapható modellekkel nem kompatibilis, így nem kell attól félni, hogy a drónreptetők problémás rétege már nem csak kamerázással sérti mások magánszféráját, de puszta szórakozásból a fejüket is leüvölti majd.

