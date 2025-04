Óriási meglepetést kívánt okozni kedden a The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered bejelentésével és azonnali kiadásával a Microsoft tulajdonában lévő Bethesda, ám egy utolsó pillanatban történt szivárgás miatt végül nem sikerült végigvinnie a tervét.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Fotó: Bethesda Softworks

Ettől függetlenül így is ritka és szenzációs manőverre tellett a cégtől, az Unreal Engine 5 motorban remasterelt változatban PC, Xbox Series, és PlayStation 5 konzolokra is kiadta a legendás, nyílt világú fantasy-akciójáték modernizált változatát.

A remasterelt változat tartalmazza az összes kiegészítőt, a PC és Xbox platformokra a Game Pass játékbérlőben is elérhető, teljes áron 55 eurót kér érte a Bethesda.

„A The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered modernizálja a 2006-os Év Játékát, teljesen új, lenyűgöző látványvilággal és kifinomult játékmenettel. Fedezd fel Cyrodiil hatalmas tájait, ahogyan még soha, és akadályozd meg, hogy az Oblivion erői elfoglalják a vidéket a díjnyertes Bethesda Game Studios egyik legnagyszerűbb RPG-jében.

Fedezd fel újra Cyrodiilt

Járd be Tamriel gazdag világát, és harcolj az Oblivion síkjain, ahol a nagy gonddal készített, aprólékosan újraalkotott részleteknek köszönhetően a felfedezés minden pillanata lenyűgöző élmény.

Járj a saját történetedben

A nemes harcostól az aljas orgyilkosig, a varázslóig vagy a szedett-vedett kovácsig, alkosd meg saját utadat, és játssz kedved szerint.

Epikus kaland vár rád

Lépj be egy magával ragadó történetekkel teli univerzumba, és találkozz felejthetetlen szereplőkkel. Sajátítsd el a kardforgatást és használj ütős varázslatokat, miközben azért harcolsz, hogy megóvd Tamrielt a daedra inváziótól.

A teljes történet

Tapasztald meg mindazt, amit az Oblivion kínál a korábban megjelent Shivering Isles és Knights of the Nine történetkiegészítőkkel, valamint további, a The Elder Scrolls IV: Oblivion Remasteredben található letölthető tartalmakkal”

– olvasható a steames leírásában.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered minimum gépigény:

64 bites Windows 10

AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6800K processzor

AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce 1070 Ti videókártya

16 GB RAM, 125 GB szabad hely

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ajánlott PC:

64 bites Windows 10

AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i5-10600K processzor

AMD Radeon RX 6800XT / NVIDIA RTX 2080 videókártya

32 GB RAM, 125 GB szabad hely

