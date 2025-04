Ezzel a szemüveggel 100 hüvelykes lesz a laptop

A Meta Quest headsetekkel ellentétben az Apple Vision Prónak sikerült megismertetnie a széles közönséggel a kiterjesztett valóság (AR) tényleges felhasználási lehetőségeit, a technológiával kezelőfelületek vetíthetőek a felhasználók látókörébe.

Most a Spacetop sokkal szélesebb kör számára is elhozta ezt az élményt. Az XREAL Air 2 Ultra kiterjesztett valóságos szemüveggel és a különleges szoftverével a windowsos számítógépek is kezelhetővé váltak kiterjesztett valóságos módban, egy 100” átlójú virtuális monitor hozható velük létre a használóik látókörében.

A mostani megoldás nem csak olcsóbb, de a többség számára célszerűbb is az Apple Vision Prónál, de továbbra is van olyan drága, hogy a Spacetop egyelőre az üzleti ügyfeleknek reklámozza, bár a fogyasztói piacon is elérhetővé tette.

A kiterjesztett valóságos monitor működéséhez szükséges Spacetop alkalmazás évi 200 dollárba kerül, az XREAL Air 2 Ultra szemüveg pedig 700 dolláros tétel, azaz 900 dollár beugrót kell kifizetniük azoknak, akik kellően érdekesnek és hasznosnak találják a fenti videón illusztrált mókát.

És ez tényleg a minimum, a Spacetop működéséhez ugyanis Intel neurális feldolgozóegységgel (NPU) ellátott laptop is kell, legalább Intel Core Ultra 7 155H processzort ír elő a szoftvercég, így az érdeklődők javának egy bőven ezer dollár feletti laptopot is vennie kell a technológia használatához.

