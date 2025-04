Létezik a megfizethető gamer monitor, ki is próbáltunk egyet

Ha valaki játékok megjelenítésére is használná a monitorát, akkor érdemes olyan terméket választania, amit erre is direkt felkészítettek a gyártók. Papíron ilyennek tűnt az AOC 24G42E nevű termék, amely egyértelműen az olcsóbb darabok közé tartozik, és így bizony sokak érdeklődését felkeltheti. Ennyiért ugyanis nem nagyon kapni gamer monitort. De persze az alacsony ár veszélyeket is rejt magában, mi pedig most azt vizsgáltuk meg, hogy kell-e ebben az esetben ilyesmitől tartani. Azaz: miben gyengébb ez, mint a drágább rokonai, és megéri-e megvásárolni?

AOC 24G42E gamer monitor

Egy gamer monitor esetében fontos szempont a lehető leggyorsabb képfrissítés, hiszen a játékokban gyorsan kell reagálni a történésekre

A színgazdagság és a színpontosság is fontos, így lesznek szépek a játékok

De a legfontosabb mégis csak az ár, amiben ez a monitor nagyon jó

Gamer monitor?

Rendhagyó módon, ám érthető okokból a játékosoknak szánt tulajdonságok bemutatásával kezdünk. A legfontosabb a képfrissítés kérdése, azaz, hogy másodpercenként hány képkockát képes megjeleníteni e termék.

Nos, ez a szám e modell esetében 180, azaz egy 180 Hz-es készülékről van szó. Ez megfelelő értéknek számít, amely háromszorosa annak, mint amit egy hagyományos monitortól kapunk.

Ennek köszönhetően pedig a mozgások visszaadása folyamatos, és a képi jelek kellően gyorsan kerülnek a felhasználó szem elé, ami kulcsfontosságú lehet például az online játékok során.

A modell a mai trendeknek megfelelően támogatja az AMD és az NVIDIA dinamikusan változó képfrissítés eljárásainak használatát, aminek köszönhetően nem kell tartani a zavaró akadástól, illetve képtörés jelenségtől. E funkciókat a hivatalos tesztprogramok segítségével is kipróbáltuk, és arra jutottunk, hogy tökéletesen működnek. Játékoknál nagyon fontos még az alacsony késleltetés, és az AOC 24G42E e téren sem vall szégyent. A méréseink alapján ez az érték 10,3 millisecundum, ami remek eredménynek minősül.

Képminőség

A 24 inches képátlójú megjelenítőn 1920x1080 képpontnak szorítottak helyet. Tehát Full HD felbontású, aminél azért ma már vannak nagyobb részletességet kínáló monitorok is. Viszont a viszonylag kicsi képátló miatt ez egyáltalán nem zavaró, a kép megfelelően éles, pixelesedés, elmosódottság nem érzékelhető. Legalábbis akkor, ha megfelelő távolságból, tehát nem 30 centiméterről nézi valaki.