Frissítéstől gyorsulhattak az új GeForce kártyák

A GeForce RTX 5060 Ti kiadásával párhuzamosan az NVIDIA elérhetővé tette az 576.02 verziószámú, WHQL-minősítésű meghajtószoftvert is a videókártyáihoz. Szerencsére ez nem csak a GeForce termékcsalád legújabb tagjának a támogatását tudja felmutatni, a változtatási jegyzéke alapján az NVIDIA rengeteg olyan hibát javított benne legalább részlegesen, amelyek január óta megkeserítik a korábbi termékeit használók életét.

Továbbra sem oldódtak meg mindenkinél a január óta tapasztalt gondok a régi kártyákon

Fotó: MSI

A beszámolók szerint a GeForce RTX 50 videókártyák esetén teljesítménybeli előrelépés történhetett, az előző meghajtóprogramhoz képest szintetikus mérésekben és játékokban is javulhatott néhány százalékkal a teljesítmény. Mindeközben az üresjárati fogyasztás drámai visszaeséséről is érkeztek hírek, a jelek szerint ebben az állapotban a korábbi 180 MHz helyett már csak 22 MHz a grafikus vezérlőjük órajele, így néhány wattra csökkent a fogyasztásuk.

Végül az 576.02-es GeForce meghajtóprogram változtatási jegyzéke alapján az NVIDIA számos stabilitási gondot és fekete képernyős hibát is javított, ráadásul ez nem csak a GeForce RTX 50 szériás kártyákat érinti, hanem a korábbi modelleket is. A korai visszajelzések alapján a driver telepítése többeknél megszüntette a játékok és Windows január óta tapasztalt összeomlásait, de éppen elegen panaszkodnak még a hibákra, számukra továbbra is az 566.36-es driver használata az egyetlen megoldás a tapasztalt gondok kezelésére.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!