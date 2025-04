Megjelenési dátumot kapott a Ghost of Yōtei

A tavaly szeptember végi leleplezését követően a Sony bejelentette az óriási sikert aratott Ghost of Tsushima folytatásának megjelenési idejét. Az első körben csak PlayStation 5 konzolra, ezt követően pedig tisztességes várakozást követően szinte biztosan számítógépekre is befutó Ghost of Yōtei a jelenlegi álláspont szerint 2025. október 2-án válik majd elérhetővé.

A nyílt világú, szamurájos akció-kalandjáték megjelenési dátumának bejelentésével rizikót vállalt a Sony, jelen pillanatban az év vége táján játékokat kiadni kívánók cégek türelmetlenül várnak a Grand Theft Auto VI megjelenési dátumának a leleplezésére.

A Rockstar játéka minden idők legnagyobb szórakoztatóipari rajtjának ígérkezik, így előtte-utána vákuum lesz a megjelenések terén, öngyilkosság volna hozzá túlságosan közel játékokat megjelentetni.

Természetesen baj esetén a Sony képes megváltoztatni a Ghost of Yōtei megjelenési dátumát, ha előre nem is tudja hozni, de az elcsúsztatása mindig opció. A Sucker Punch szamurájos játéka fantasztikus kalandnak ígérkezik, ami képes lehet új gamereket rávenni a PlayStation 5 megvásárlására, így minden opció jobb annál, minthogy a földbe tapossa a GTA VI.

