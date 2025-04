Nagyon jó hírek érkeztek az Android mobilt használók számára

Rövid időn belül másodjára kapnak kiváló hírt az androidos eszközeiken a Chrome-ot használók, újabb a kezdetek óta tartó bosszantásnak int búcsút a böngésző. Aki esetleg lemaradt volna a pár nappal ezelőtti fejleményről, a Chrome végre lehetővé teszi majd a címsáv átmozgatását a kijelző aljára, ez főként egykezes használatkor lehet hasznos.

Most egy ennél is többek számára fontos fejlesztésre derült fény, szintén hullámokban megkezdődött a mobilos böngésző PDF-nézegetőjének az aktiválása.

Ha ezt bekapcsolja a Google, akkor a PDF-dokumentumok ugyanúgy közvetlenül megnyílnak majd a böngészőben, mint ahogy a számítógépes Google Chrome-ban is.

Az androidos Chrome eddig nem rendelkezett PDF-megjelenítési képességgel, helyette le kellett tölteni az állományokat, aztán pedig egy másik appban voltak megnyithatóak. Ez a legtöbb sok esetben felesleges és bosszantó macerát jelent, plusz a többség szeret megfeledkezni ezekről a fájlokról, így azok feleslegesen foglalják a helyet a készülékük háttértárán.

A Google már egy ideje kísérletezett ezzel a funkcióval a Chrome Canary és béta csatornáin, de most úgy tűnik, elérkezett az idő a szélesebb körű bevezetésre a stabil verzióban is. Számos felhasználó számolt már be arról, hogy a legújabb Chrome frissítéssel automatikusan aktiválódott számukra az új PDF-olvasó.

Miért előnyös a beépített PDF-nézegető?

A dedikált PDF-nézegető integrálása a Chrome mobil verziójába számos előnnyel jár a felhasználók számára:

Kényelem és gyorsaság: A legnyilvánvalóbb előny a kényelem. Amikor egy PDF linkre kattintunk a böngészőben, a dokumentum azonnal, egy új lapon nyílik meg a Chrome felületén belül. Nincs többé szükség arra, hogy egy külön PDF olvasó alkalmazás induljon el, vagy hogy a fájlt először le kelljen töltenünk a telefonunkra. Ez a folyamat jelentősen gyorsabb és gördülékenyebb.

Aktiválás folyamata és elérhetőség

A Google a jelek szerint fokozatosan aktiválja az új funkciót a Chrome stabil verziójának felhasználói számára. Ez azt jelenti, hogy nem mindenki fogja egyszerre látni a változást. Ha még nem jelent meg a beépített PDF-nézegető a készülékén, érdemes ellenőrizni a Chrome frissítéseit a Google Play Áruházban. A funkció szerveroldali aktiválása is zajlik, így előfordulhat, hogy egy frissítés után néhány nappal válik elérhetővé.