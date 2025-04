Búcsúzik Európától a Google okosotthonos kütyüje

A lehető legkisebb felhajtást csapva két rossz hírrel is szolgált pénteken a Google. Elsőként is a tömegeket érintő gond, hogy 2025. október 25-től a vállalat végleg megszünteti a Nest okostermosztát első és második generációs változatainak a támogatását, így azok nem kapnak többé szoftverfrissítéseket, továbbá a mobilappon keresztüli vezérlésük lehetősége is megszűnik.

Google Nest okostermosztát

Fotó: Google

Ez nem csak azt jelenti, hogy a vevők a jövőben kénytelenek lesznek odafáradni hozzájuk, ha állítgatni kívánják azokat, de a Google szerint folyamatos használat mellett a fűtésvezérlési hatékonyságuk is csökkenhet. Az érintett termékeket még 2011-ben és 2012-ben dobta piacra a Nest, a második generációs változat európai verziója pedig 2014-ben került forgalomba.

A Google szerint aki jót akar magának, az jobban jár a régi Nest okostermosztátjának a lecserélésével.

Viszont az európai vevőknek nem érdemes újabb Nest termék után nézniük, a Google nem fog többé Európának szánt verziót piacra dobni az okostermosztátjaiból.

„Az európai fűtési rendszerek egyediek, olyan változatos hardveres és szoftveres követelményeknek kell megfelelni, amely nehézzé teszi a háztartások széles körében jól működő termékek fejlesztését” – magyarázza a kapituláció okát a vállalat.

