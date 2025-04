Ezzel a kütyüvel felokosíthatóak a régi hangfalak

A vezeték nélküli fülesek és hangfalak már jó ideje nem úri luxusok, minden árkategóriában kaphatóak, a kényelmük miatt ezek váltak az alapértelmezett választássá az új termékek beszerzésekor. Viszont jó hír, hogy kábelmentesítési igény esetén nem muszáj lecserélni a meglévő és jól bevált vezetékes hangrendszereket, lehetőség van utólag vezetékmentessé alakítani azokat.

Vezeték nélkülivé varázsolhatóak az Atonemo Streamplayerrel a régi hangfalak

Fotó: Atonemo

A legújabb erre szolgáló kütyüvel egy svéd startup állt elő. Az Atonemo Streamplayer egy körülbelül cigarettásdoboz méretű eszköz, amelyre 3,5 mm-es audio Jackkel rádughatóak a meglévő hangrendszerek, majd wifin keresztül makulátlan hangminőségben streamelhetőek rájuk a zenék, akár 24 bittel és 192 kHz-cel is, a mobilappján át hangszínszabályzást is kínál.

A komoly erősítőrésszel is ellátott Streamplayert hardveres ökoszisztémáktól és internetes szolgáltatásoktól teljesen függetlennek tervezték, így wifin keresztüli működéshez az Apple Airplay 2, a Google Cast, továbbá az Auracast technológiákat is támogatja, plusz gond nélkül együttműködik a Spotify Connecttel és a Tidal Connecttel. Ezeken túl Bluetooth-on keresztül is összeboronálható más eszközökkel, bár ilyenkor rosszabb lehet a hang.

Az Atonemo Streamplayer még a tavasz során piacra kerül, Magyarországról bruttó 40 700 forintért lesz megrendelhető.

