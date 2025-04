Elképesztő drágulás jöhet az iPhone újabb típusaival Magyarországon

Donald Trump amerikai elnök egy sor olyan átfogó vámot vetett ki a világ országaira, amelyek drasztikusan megváltoztathatják a globális kereskedelem képét, és az olyan fogyasztási cikkek, mint az iPhone, a legsúlyosabban érintettek közé tartozhatnak – mondták csütörtökön elemzők, akik szerint 30-40 százalékos emelkedés várható, ha a vállalat a költségeket a fogyasztókra hárítja.

A legközelebbi csúcs iPhone méregdrága lehet, ha az Apple elengedi a gyeplőt.

Fotó: Apple

A legtöbb iPhone-t még mindig Kínában gyártják, amelyet 54%-os vámmal sújtottak. Ha ezek a vámok továbbra is fennmaradnak, az Apple nehéz választás előtt találja magát: benyeli a többletköltséget, vagy áthárítja a vásárlókra. A legolcsóbb iPhone 16-os modell az Egyesült Államokban 799 dolláros matricás árral indult, de akár 1142 dollárba is kerülhet a Rosenblatt Securities elemzőinek előrejelzésein alapuló számítások szerint, akik szerint a költségek 43%-kal emelkedhetnek – és az Apple képes lesz ezt áthárítani a fogyasztókra.

Egy drágább, 6,9 hüvelykes kijelzővel és 1 terabájtnyi tárhellyel rendelkező iPhone 16 Pro Max, amely jelenleg 1599 dollárért kapható, közel 2300 dollárba kerülhetne, ha a 43%-os emelést a vállalat áthárítaná a fogyasztókra.

Ez a jelenlegi árfolyam mellett 845 ezer forint, és ha csak az ÁFÁ-t hozzáadjuk, akkor máris 1 073 000 forintos árcédulát kapunk.

Az iPhone 16e, amelyet februárban mutattak be az Apple mesterséges intelligencia funkciókkal ellátott csomagjának olcsóbb belépőjeként, 599 dollárba kerül. A 43%-os áremelkedés ezt a költséget 856 dollárra emelheti. Az Apple más készülékeinek ára is megugorhat. És akkor az érkező iPhone 17-es modellekről még nem is szóltunk.

Trump az első elnöki ciklusában a kínai importtermékek széles körére vetett ki vámokat, hogy nyomást gyakoroljon az amerikai vállalatokra, hogy hozzák vissza a gyártást vagy az Egyesült Államokba, vagy a közeli országokba, például Mexikóba, de akkor az Apple több terméke esetében is mentességet biztosított. Ezúttal egyelőre ezt nem tette meg és ezért is aggódik az Apple.

Még ha a gyártás egy része Vietnamba és Indiába is költözik, a legtöbb iPhone még mindig Kínában készül, és ezeket az országokat sem kímélték meg a vámok: Vietnamra 46%-os, Indiára pedig 26%-os adót vetettek ki.