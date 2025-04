Nem csak a nap sugárzása káros, a kijelzőké is

Az okostelefonok, tabletek és laptopok napjaink állandó társai – használjuk őket munkához, tanuláshoz, pihenéshez, és gyakran még elalvás előtt is az arcunkba világítanak. Az eszközök által kibocsátott kék fény, amely a látható fény spektrumának egy nagy energiájú tartománya, az utóbbi években komoly figyelmet kapott. Nemcsak a szemünkre és az alvásciklusunkra, hanem – ahogyan a legújabb kutatások mutatják – a bőrünk egészségére is hatással lehet.

A telefon kék fénye károsíthatja a bőrünket is.

Fotó: Karla Rivera / Unsplash / https://unsplash.com/photos/woman-wearing-black-tank-dress-using-smartphone-kTSEh4dQ9Yo

Sokan még mindig csak a napfényt tartják a bőröregedés fő okozójának, pedig a digitális kijelzők által kibocsátott kék fény hasonló biológiai reakciókat válthat ki, különösen, ha hosszú órákon keresztül, kis távolságból sugároz az arcunkba. De mit tehetünk ellene? És létezik-e egyáltalán megoldás a dologra azon kívül, hogy nem vagy kevesebbet használjuk a telefonjainkat, laptopjainkat? Utánajártunk.

Hogyan hat a bőrre a kék fény?

A kék fény (más néven HEV – high-energy visible light) 400–490 nanométeres hullámhosszúságú, nagy energiájú látható fény, amely természetes forrásból – például a Napból – is érkezhet, de a digitális eszközök LED-alapú kijelzői is ezt a fajtata sugárzást (illetve ez is) bocsátják ki.

A bőrre gyakorolt hatásai több szinten érvényesülhetnek. Ezek a következőek lehetnek:

Oxidatív stressz : a kék fény fokozza a szabadgyökök termelődését a bőrben, amelyek károsítják a sejteket és gyorsítják az öregedést.

: a kék fény fokozza a szabadgyökök termelődését a bőrben, amelyek károsítják a sejteket és gyorsítják az öregedést. Melanin termelés zavara : a pigmentsejtek fokozott működésbe léphetnek, ami pigmentfoltokhoz, egyenetlen bőrszínhez vezethet.

: a pigmentsejtek fokozott működésbe léphetnek, ami pigmentfoltokhoz, egyenetlen bőrszínhez vezethet. Kollagénlebomlás : az UV-fénnyel ellentétben nem közvetlenül roncsolja a DNS-t, de hosszú távon csökkenti a kollagéntermelést, így a bőr megereszkedik, ráncosodik.

: az UV-fénnyel ellentétben nem közvetlenül roncsolja a DNS-t, de hosszú távon csökkenti a kollagéntermelést, így a bőr megereszkedik, ráncosodik. Biológiai ritmus felborítása: a kijelzőből származó fény, különösen este, zavarja a melatonin-termelést, ezáltal a regenerációs folyamatokat is.

Egyes kutatások mindezek mellett azt is kimutatták, hogy 1 óra képernyő előtt töltött idő után a bőr oxidatív stresszszintje jelentősen emelkedhet, és ez kumulatív hatással járhat – különösen azoknál, akik napi több órán keresztül néznek monitort vagy telefonkijelzőt.