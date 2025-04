Kiszivárgott, ilyen lesz a kettéhajtható iPhone

Évek óta nem titok, hogy az Apple is dolgozik az első kettéhajtható kijelzős iPhone-on, de nem sieti el a piacra dobását, mert már első próbálkozásra komoly hátrányoktól és hibáktól mentes telefont szeretne elérhetővé tenni.

Ezt a formatervet használhatja a kettéhajtható kijelzős iPhone

Fotó: Amanz / Unsplash

Most hirtelen több, korábban hitelesnek bizonyult szivárogtató is konkrét információkkal állt elő a készülékről, ráadásul a közösen megosztott részletekben még egyet is értenek egymással.

Állításuk szerint az Apple a tabletszerű kialakítás mellett döntött, az alapvető formatevét tekintve az egyelőre csak „iPhone Fold” néven emlegetett készülék a Galaxy Z Foldhoz fog hasonlítani.

Ezen túlmenően az a hír járja, hogy a kettéhajtható iPhone külső érintőkijelzője 5,48"-es és 2088×1422 pixel felbontású lehet, míg a nagy belső megjelenítője 7,76”-esnek és 2713×1920 pixelesnek bizonyulhat. A belső megjelenítő a Samsung mobiljaihoz hasonlóan kijelző alá rejtett kamerát kaphat, hogy szétnyitott állapotban is lehessen szelfizni és videócsevegni a készülékkel.

Nagy meglepetésre a kettéhajtható kijelzős iPhone első generációja állítólag nem támogatja majd a Face ID arcfelismerést, mert a szűkös hely miatt nem sikerült besuvasztani a készülék házába a szenzort, helyette oldalgombba rakott Touch ID ujjlenyomat-olvasó biztosíthatja a biometrikus hitelesítést.

Ez érdekes fejlemény, miután februárban még az ment szenzációszámba, hogy az Apple végre leszámolt a Touch ID-vel, az iPhone SE utódjának tekinthető iPhone 16e is megkapta az arcfelismerést.

Nemrég érkezett hírek alapján a kettéhajtható iPhone a mobilcsalád huszadik évfordulójával egybeesve, várhatóan 2027 végén kerülhet piacra.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!