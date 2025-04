10 év után újra itt a Ki Mit Tube

A hazai online tehetségkutatók történetében kiemelkedő szerepet betöltő Ki Mit Tube egy évtizedes szünet után újra megnyitja kapuit a fiatal tehetségek előtt. Az első magyar YouTube-alapú tehetségkutató verseny idén új koncepcióval, friss formátummal tér vissza, ahol a kreativitás és az egyediség még nagyobb hangsúlyt kap.

A Ki Mit Tube kilenc zsűritagjából egyelőre 3 lett bejelentve.

Formabontó online verseny

A Ki Mit Tube 2014-ben debütált, amikor hatalmas sikert aratott a digitális térben. Az akkori szezon hatalmas közönséget vonzott, és egy évtized elteltével a verseny most ismét visszatér, hogy a legújabb alkotói trendekhez igazodva ismét teret adjon az amatőr tehetségeknek.

A teljes mértékben online zajló tehetségkutató lehetőséget biztosít minden fiatal alkotó számára, hogy bemutassa tudását. A nevezés április 25-től kezdődik a kimittube2025.hu weboldalon, ahol a jelentkezők egy rövid bemutatkozó videóval és a versenyprodukciójukkal pályázhatnak. A kikerült videókra a közönség is szavazhat.

A verseny három kategóriában zajlik: "Minden, ami zene", "Minden, ami videó" és "Minden más". Ezek a kategóriák lehetőséget adnak arra, hogy a legkülönbözőbb műfajok is szerepelhessenek a versenyben, legyen az ének, tánc, humor vagy extrém sport.

Zsűri és szakmai visszacsatolás

A verseny zsűrijében kilenc neves előadóművész és tartalomgyártó kap helyet, köztük T. Danny, Bánki Beni és GoodLike Marci. A hagyományos tehetségkutatóktól eltérően a zsűri tagjai saját készítésű videókban osztják meg véleményüket, amelyeket online nézhetnek meg a versenyzők és a közönség is.

A közönség szavazatai alapján a TOP 27 produkció (kategóriánkként 9) jut tovább, majd a zsűri kiválasztja azt a 9 versenyzőt, akik az élő döntőben bizonyíthatnak.

Karrierindító nyeremények

A One Magyarország tehetségprogramjának keretében az első három helyezett jelentős anyagi támogatásban részesül: 5, 3 és 2 millió forintos csomagot nyernek karrierjük beindításához. A zenei kategória egyik legjobbja a Sziget Fesztivál színpadján is felléphet 2025-ben, míg a videós kategória egyik győztese exkluzív tartalomkészítési lehetőséget kap az Index csapatával. Az élő döntőbe jutó versenyzők Samsung S25 okostelefont is nyernek.