Nem csak a légszennyezés ellen jó egy otthoni légtisztító

Az alkalmazás felhasználóbarát és könnyen kezelhető. A Wi-Fi kapcsolat stabil volt a tesztelés során. Az időzítés során pedig nem csak azt állíthatjuk be, hogy mikor kapcsoljon ki/be a készülék, hanem azt is, hogy mondjuk este mikortól lépjen csendesebb módba, letompítva a kijelzőit, hogy nyugodtan alhassunk, miközben a rendszer tovább vigyáz otthonunk levegőjére. Az appot egyébként csatlakoztathatjuk az ismertebb okos asszisztens rendszerekkel (pl: Google, Alexa) és így az okos otthonunkba is integrálhatjuk, de aktiválhatjuk az Auto+ módot az AI-technológiához, amely alkalmazkodik a napirendünkhöz, miközben minimalizálja a zajt és az energiafogyasztást.

Karbantartás

A Philips PureProtect Pro 4200 Series három szűrőt tartalmaz: egy előszűrőt, egy aktívszén szűrőt és egy HEPA szűrőt. Ezeket időnként cserélni kell. A készülék jelzi, ha a szűrők elhasználódtak. A szűrők élettartama a használat gyakoriságától és a levegő szennyezettségének mértékétől függ, de általában 6-12 hónap. Az új szűrők beszerzése viszonylag egyszerű, a Philips weboldalán és a nagyobb elektronikai szaküzletekben is elérhetők.

Philips PureProtect Pro 4200 Series légtisztító - összegzés

A Philips készüléke egy kiváló intelligens légtisztító, amely hatékonyan javítja az otthoni levegő minőségét. Az ára alapján is a piac felső kategóriájába tartozik, hiszen kevéssel 200 000 forint alatt kapható meg. Ennek ellenére érdemes megfontolni a megvásárlását. A többrétegű szűrési rendszer, az intelligens érzékelők és a kényelmes mobilalkalmazás együttesen biztosítják a tiszta és egészséges levegőt. Különösen ajánlott allergiásoknak, háziállattartóknak és mindazoknak, akik fontosnak tartják a jó levegőminőséget otthonukban. Bár a szűrők cseréje jár némi költséggel, a jobb légszűrőknél ez elkerülhetetlen és a készülék által nyújtott előnyök – a jobb közérzet és az egészségesebb levegő – ezt bőven ellensúlyozzák. Ha egy megbízható és hatékony légtisztítót keresünk, a Philips PureProtect Pro 4200 Series egy megfontolandó választás lehet.