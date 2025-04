Hatalmas kínai szereplő lép a magyar háztartási gép piacra

Viharok jönnek-mennek az elektronikai piacon, de az otthoni konyhai- és takarító masinák, valamint szépítkezési eszközök iránt mindig van és lesz igény. Nem csoda, hogy rengeteg kisebb nagyobb cég próbálkozik sikereket elérni ezen a stabil, megbízható területen hazánkban is. Közéjük robbant be most nagy elánnal egy új kínai versenyző. A Mova névre hallgató vállalat rendkívül fiatal, hiszen 2024 elején alapították. De ennyi idő is elég volt arra, hogy a világ számos pontján megvesse a lábát, és most eljött az idő, hogy megpróbálja meghódítani Közép-Európát és így hazánkat is.

A Mova háztartási gépei megérkeztek Magyarországra

A Move egy grandiózus budapesti eseményen mutatkozott be, illetve ismertette a terveit, amelyre számos országból érkeztek a meghívott látogatók. A rendezvényen kiderült, hogy a friss cég mögött egy régóta ismert szereplő, a Dreame áll, tehát tapasztalatban, tőkében és fejlett termékeknek nem lesz hiány. A majd' egy évtizedes múltra visszatekintő Dreame ugyanis már letette a névjegyét a háztartási gépek univerzumában. Első hallásra kicsit furcsának tűnhet, hogy az új márkával is itt próbálkozna az anyakonszern, de ez valójában egy régi bevált módszer. A tervek szerint a Dreame lesz a felső kategóriás, prémium készülékek istállója, a Mova név alatt pedig olcsóbb, megfizethetőbb termékek kerülnek a boltok polcaira.

Azért a formavilág általában ismerős.

Hol árulják a Mova gépeit?

De ezt most itt félig-meddig képletesen kell érteni, hiszen, ha minden jól megy, akkor a nagy hazai műszaki áruházláncok mellett a különféle webáruházakban is meg lehet majd venni a Mova eszközöket. Sőt, a Best Byte-ba már meg is érkeztek az első berendezések. Többek között egy kifejezetten olcsó, alig 20 000 forintba kerülő hajszárító, vagy egy pár szintén kedvező árú rúdporszívó. Ez pedig azért jelzi, hogy a Mova tényleg a tömegekre lő, hiszen az alacsony ár sokak számára jelent elsődleges vonzerőt.

Mit árulnak?

A budapesti eseményen kiderült, hogy a vállalat az első pillanattól kezdve viszonylag széles potenciális vásárlói réteget kíván lefedni a termékeivel. Bemutattak ugyanis divatos botporszívókat, robotporszívókat, kézi takarítógépeket, elektromos fogkeféket, hajszárítókat, valamint automata kávéfőzőket is. Illetve természetesen a manapság rémesen divatos air fryerekről sem feledkeztek meg. Ezek között ráadásul akad egy különlegesebb, két fiókos modell is.