Mégsem emelkednek idén a mobilszámlák

Fantasztikus hírt kapott a magyar lakosság, az elmúlt évek jelentős díjemeléseit követően a Magyar Telekom, a One Magyarország, továbbá a Yettel is lefújta az idei inflációkövető díjkorrekciót a lakossági ügyfelek esetében. Ez a mobilos és a vezetékes szolgáltatásokra is vonatkozik, viszont az üzleti ügyfelek esetében maradnak a korábban már bejelentett, korrigált árak.

A szolgáltatók idén 3,5-3,7 százalékkal kívánták megemelni az előfizetési díjaikat, azonban a Nemzetgazdasági Minisztérium által kezdeményezett tárgyalásokat követően lemondtak erről.

A távközlési cégek vállalták, hogy 2026 első félévének végéig nem emelik meg egyoldalú szerződésmódosítással a díjcsomagok költségeit, azaz jövő év közepéig biztosan vezetnek be díjkorrekciót.

A Yettel esetében márciustól már megtörtént a díjkorrekció. A szolgáltató szerint a 2025. május hónaptól igénybe vett szolgáltatástól kezdődően 12 hónapig minden ügyfél számláján szerepel majd egy 3,7%-os havidíj-kedvezmény, ami visszaviszi az áremelés előtti szinte a fizetendő összeget.

