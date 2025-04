Hidegzuhany érheti a Nintendo Switch 2 vevőit

A Nintendo Switch minden képzeletet felülmúlt diadalmenetének kulcsa, hogy rendkívül széles kört képes volt megszólítani: a gyerekeiknek konzolt vásárolni kívánó szülők, a klasszikus számítógépes és konzolos gamerek, továbbá az eddig legfeljebb mobiljátékokkal játszottak számára is jó választásnak bizonyulhatott elsődleges vagy másodlagos játékplatformnak.

Nintendo Switch 2

Fotó: Nintendo

A hordozhatósága mellett a Nintendo Switch-et különleges tényezők is vonzóvá tehetik, például a rossz netkapcsolattal rendelkezők számára nagy előny, hogy a hozzá készült játékok a konzolba bedugható kártyán is megvásárolhatóak. A bolti dobozos kivitelben megvett játékokhoz persze letölthetőek lehetnek frissítések, de ezek nélkül is működniük kell, az első beállítását követően a játékkonzol szinte teljesen offline körülmények között is használható.

Ez némileg megváltozik a Nintendo Switch 2-vel, a konzol webhelye alapján lesznek olyan bolti dobozos játékok, amelyeknek a játékkártyái lényegében csak digitális letöltőkódként funkcionálnak majd.

Ezeket a kártyákat a gépbe bedugva ugyanúgy le kell majd tölteni a játékokat, mintha digitálisan lettek volna megvásárolva, ami eddig nem látott kellemetlenséget okozhat a konzol közönségének.

Az érintett játékok dobozainak az elején egyértelműen jelezve lesz, hogy digitális letöltés szükséges az elindításuk előtt, és a szükséges szabad hely mennyiségéről is tájékoztatást kapnak majd a vevők.

További érdekesség, hogy a digitális letöltés ellenére a játékok elindításához ugyanúgy be kell majd tenni a játékkártyájukat a konzolba, mintha a klasszikus módon azokon lennének az adatok.

A kártyáknál és a letöltéseknél tartva az új kézikonzol belső tárhelye már drága és nehezen kapható microSD Express memóriakártyával lesz bővíthető.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!