Itt a kézikonzolok új királya, a Nintendo Switch 2

Hosszúra nyúlt várakozást követően szerda délután a Nintendo részleteiben is bemutatta a kézikonzolok piacát a sírból feltámasztott, az elmúlt nyolc évben 150 millió feletti darabszámban értékesített Switch konzoljának az utódját. A Nintendo Switch 2 első megvillantásakor hoppon maradtak a rajongók, jórészt csak annyi derült ki róla, hogy nem változtat az elődjének a receptjén, kézikonzolként és dokkolóval tévéhez kapcsolt módban is használható, a leszedhető Joy-Con 2 vezérlői pedig már mágneses módon rögzíthetőek hozzá.

A szerdai bemutató szerencsére kiköszörülte a csorbát, minden a játékosok számára érdekes részletre fény derült.

A Nintendo Switch 2 hardverét túlságosan nem firtatta a gyártó, ez a gép nem a specifikációkról és a lóerőkről szól, hanem az élményekről.

Ennek megfelelően a vállalat a vadiúj GameChat bemutatásával kezdte a prezentációját. A jobb Joy-Conon lévő új „C” gomb megnyomásával elérhető funkcióval az interneten át közösen játszó barátok és családtagok élőben közvetíthetik egymásnak a játékuk képét, miközben a konzol testébe épített, zajszűrést támogató mikrofonon keresztül szabadon beszélgethetnek. Ezen túlmenően az új konzolhoz elérhető lesz egy USB kábeles külső webkamera is, a játékosok közvetíthetik magukat játék közben a társaiknak, akár rá is tehetik magukat a játékok képére.

Óriási ötlet, hogy egyes játékok képesek lesznek a kamera képét és a mikrofon hangját bemenetként használni, például a Super Mario Party Jamboree-ban egyes minijátékok a kamera előtti ugrálással vagy hangoskodással is irányíthatóak lesznek.

A szülői felügyeleti funkciókkal is rendelkező GameChat működéséhez havidíjas előfizetés kell majd, azonban 2026. március 31-ig ingyenes lesz, hogy minél többen kipróbálhassák.

A gép másik érdekes szociális újdonsága a GameShare, ezzel a játékosok átmenetileg egyszerre három ismerősükkel is megoszthatják majd a birtokukban lévő játékokat, hogy azzal közösen tudjanak játszani.

A Nintendo Switch 2 talán legfeltűnőbb hardveres újdonságát a nagyobb és magasabb felbontású kijelzője jelenti, az előd 6,2”-es és 720p-s megjelenítője után a 7,9”-es és Full HD megjelenítő nagy előrelépésnek mondható. Az IPS panel támogatja a 120 Hz képfrissítési sebességet és a HDR megjelenítést, a HDR tévéhez dokkolt módban is elérhető. A gyári tartozék dokkban a biztonság kedvéért már hűtőventilátor is található, dokkolt módban pedig akár 4K-s kép kiadására is képes a konzol.