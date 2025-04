Még bele is rúgott a vevőkbe a Nintendo

Ugyan vámtarifás gondolkodás miatt egyelőre mégsem indult el az Egyesült Államokban a Nintendo Switch 2 előrendelése, azonban úgy tűnik, hogy a június 5-re beharangozott piacra dobására ez nem lesz hatással. Ami viszont hatással lehet a konzol eladásaira, hogy az elődjéhez képest a birtoklása minden tekintetben drágult: többe kerül megvenni, emelkedtek a kiegészítők és a játékok árai, még a konzolt bemutató appért is pénzt fog kérni a Nintendo.

Nintendo Switch

Fotó: R.D. Smith / Unsplash

A Nintendo amerikai leánycégét vezető Doug Bowser a CBC-nek adott interjújában kitért az árazással kapcsolatos kritikákra, állítása szerint tudják, hogy nem minden érdeklődő lesz képes kifizetni a Switch 2 árát.

Szerencsére a menedzsment kitalálta a megoldást a problémára: akinek nem telik a Switch 2-re, az vegyen magának Switchet.

Ez a semminél jobb alapon teljesen megfelel a Nintendo számára, részben mivel nagyban növeli annak az esélyét, hogy a régi konzolt csak mostanában megvásárlók idővel hajlandóak lesznek összekuporgatni a Switch 2-re.

A régi konzol boltok polcain tartása egy eladási taktika a részéről.

Nem először bukkant fel ez az érvelés a játékiparban: annak idején a Microsoft is azt tanácsolta, hogy akinek nem telik Xbox One konzolra, az vegyen Xbox 360-at. Ez nem váltott ki hatalmas sajtóvisszhangot, miután a cég addigra olyan botrányosan elbaltázta az Xbox One felvezető kampányát, hogy ez már alig érte el a nagyközönség ingerküszöbét.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!