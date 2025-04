Még az üdvözlésért is pénzt fog kérni a Nintendo

Az eredeti Nintendo Switch konzolt részben a megfizethetősége tette óriási sikerré, azonban a már Magyarországon is előrendelhető Switch 2 konzollal ennek vége lesz. A japán vállalat a kapott plusz értékért cserébe irreálisnak tűnő mértékben megemelte a kézikonzol és a rá érkező játékok árait, a gyári perifériák a korábbinál is drágábbak lettek, a gép tárhelybővítése brutálisan drága memóriakártyával történik, a nagy újdonságokként prezentált közösségi funkciók használatához pedig havidíjas előfizetésre lesz szükség.

Nintendo Switch 2

Fotó: Nintendo

Teljesen nyilvánvaló, hogy a Nintendo Switch 2-vel a japán gyártó ráfókuszált a vevőkből való agresszív pénzszerzésre, annyi pénzt próbál kifacsarni belőlük, amennyit csak lehet. Ennek ellenére most sikerült újból meglepetést keltenie, még a konzolhoz elérhető Welcome Tour alkalmazás is fizetős lesz, az USA-ban 10 dollárt kér majd érte a vállalat.

A Nintendo Switch 2 bemutatásakor leleplezett Welcome Tourt eddig mindenki előtelepített alkalmazásnak hitte, miután arra való, hogy interaktív magyarázatokon és minijátékokon keresztül bemutassa a konzolt és a képességeit.

Most az IGN jóvoltából kiderült, hogy bizony még ezért is pénzt fog kérni a Nintendo, az amerikai leánycége szerint a 10 dollár nem egy nagy összeg a Welcome Tourért, tekintve a fejlesztésekor beletett törődést és munkát.

