Különleges külseje miatt is szerettük ezt a megfizethető telefont

Ha valaki 150 000 forint környékén szeretne telefont vásárolni, akkor nincs könnyű dolga. Óriási a verseny ezen a területen, rengeteg a termék és a gyártó, köszönhetően annak, hogy tömegek szeretnének ilyen, megfizethető készüléket vásárolni. Viszont az is tény, hogy nagy a szórás minőség terén, és bele lehet futni, kifejezetten rossz vételekbe is. Erre a területre lépett be a jelenleg az egyik legmenőbbnek számító gyártó, a Nothing egy új készülékkel.

Ez a Nothing Phone (3a), vagy szimplán csak Nothing (3a) keresztelt termék, amely a nemzetközi bemutató után gyorsan megérkezett hazánkba is. Ebből is látszik, hogy a cég számára mennyire fontosak a magyar vásárlók, mi pedig azt néztük, hogy mit tud ez a termék, mit is kap az ember a pénzéért.

Használhatóság

Ha és amennyiben valaki ennyit áldoz egy készülékre, az joggal várja el, hogy a netezés, chatelés, levelezés mellet lehessen akár jó minősében videózni, vagy akár játszani is a mobillal. Ezt pedig meg is kapja, hiszen a Nothing Phone (3a) egy tisztességes hardvert (Snapdragon 7s Gen 3 rendszerchip, 8 GB RAM) kapott, és az "alapanyagból" a vállalat mérnökei a kiváló optimalizálással hozták ki a legtöbbet.

A kiváló hűtőrendszerrel ellátott készülék saját, Android 15 alapú szoftverénél a hatékonyságra helyezték a hangsúlyt. Mindez pedig érződik a gyakorlati használat során is. A készülék ugyanis villámgyorsan tölti be a weboldalakat, illetve applikációkat. Azt tapasztaltuk, hogy még a nagy felbontású, HDR videóállományok kezelésével sincsen probléma, sőt még játékra is alkalmas. Konkrétan a jelenlegi legjobbnak számító, legmenőbb játékok is szépen futottak akkor, ha egy kicsit visszavettünk a grafika részletességéből vagy az effektekből.

Tehát jól működött a Minecraft, a Call of Duty, a Need For Speed, hogy csak néhány tényleg populáris példát említsünk. Az is nagy pozitívum, hogy a készülékház sosem hevült át annyira, hogy kellemetlennek érezzük, bár tény, hogy némi melegedést azért tapasztaltunk.

Energia és hang

A Nothing döntéshozói jól érzékelték, hogy a felhasználók egyre inkább óhajtják a minél nagyobb üzemidőt. Erre reagálva egy 5000 mAh-s, tehát egészen komoly kapacitású akkumulátorral látták el a terméket. Ez a telep, köszönhetően a már említett jó optimalizációnak a használattól függően akár 16 órán át is képes ellátni energiával a terméket, ami remek érték.