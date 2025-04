Pablo Escobar-telefonok és lángszórók: ilyen egy globális csalás a hírhedt drogbáró nevével

A kolumbiai drogbáró, Pablo Escobar neve évtizedekkel halála után is baljós visszhangot kelt világszerte. Most azonban nem a bűntényei, hanem egy svéd férfi által elkövetett, állítólagos globális átverés kapcsán került ismét a figyelem középpontjába. Az „El Silencio” néven ismert férfit azzal vádolják, hogy gátlástalanul használta fel Escobar hírhedt nevét és imázsát, hogy soha nem létező termékekkel károsítson meg számtalan embert. A hatóságok szerint a férfi Pablo Escobar márkájú mobiltelefonokat, „fizikai kriptovalutaként” hirdetett készpénzt és még lángszórókat is kínált – mindezt persze anélkül, hogy valaha is szándékában állt volna kiszállítani azokat.

Pablo Escobar sajnos még mindig annyira ismert, hogy pusztán a nevével globális csalásokat lehet indítani.

Fotó: Photos by Alberto-g-rovi in The Mob Museum

A vádak szerint „El Silencio” egy komplex, több éven átívelő átverést épített fel Pablo Escobar nevére alapozva. Kihasználva a drogbáró iránti morbid érdeklődést és a popkultúrában való jelenlétét, olyan termékeket hirdetett meg, amelyek azonnal felkeltették a figyelmet. A leginkább emlékezetes talán az Escobar Gold 11 Pro néven futó, luxuskivitelűnek ígért mobiltelefon volt. A terméket agresszíven reklámozták, hangsúlyozva annak exkluzivitását és a Pablo Escobar névhez kapcsolódó "presztízst". Azonban a cikk végén mutatunk egy videót, amiben az arany telefon nem olyan fényes titkáról lerántják a leplet.

Pablo Escobar nevével még lángszórót is el lehet adni?

A mobiltelefon mellett „El Silencio” még bizarrabb termékekkel is előállt. Hirdetett úgynevezett „fizikai kriptovalutát” Pablo Escobar bankjegyek formájában, azt sugallva, hogy ezek a különleges kiadású pénzek befektetésként is szolgálhatnak. Emellett egy Escobar márkájú lángszóró is szerepelt a kínálatában, ami nem csak ízléstelennek, de rendkívül veszélyesnek is tűnt. A hatóságok szerint ezek a termékek sem jutottak el soha a vásárlókhoz, a befizetett összegek pedig nyomtalanul eltűntek.

A csalás mértéke és a károsultak száma egyelőre nem ismert teljes bizonyossággal, de a hatóságok globális átverésről beszélnek, ami arra utal, hogy a férfi a világ számos pontján szedhette áldozatait. A módszer valószínűleg a közösségi média és az online hirdetések kihasználásán alapult, ahol könnyen el lehetett érni egy szélesebb közönséget anélkül, hogy a termékek létezését bárki ellenőrizte volna.

A legújabb fejlemények szerint a kolumbiai kormány komolyan fontolgatja annak a megtiltását, hogy Pablo Escobar arcképével vagy nevével ellátott termékeket árusítsanak az országban. A kormányzat érvelése szerint ez a lépés a drogbáró által elkövetett szörnyűségek áldozatainak tiszteletben tartását és a kábítószer-kereskedelem elleni harc fontosságának hangsúlyozását szolgálja.

Ez a tervezett intézkedés azonban nem várt ellenérzést váltott ki egyes körökben. Vannak, akik úgy vélik, hogy Escobar alakja a kolumbiai történelem része, még ha sötét fejezet is, és a vele kapcsolatos emléktárgyak betiltása a múlt eltagadását jelentené. Mások gazdasági szempontokat említenek, rámutatva, hogy az Escobar témájú termékek turisztikai vonzerőt jelenthetnek, és sokaknak nyújtanak megélhetést. Ez a váratlan ellenállás is jól mutatja, hogy Pablo Escobar öröksége még mindig rendkívül bonyolult és ellentmondásos Kolumbiában.