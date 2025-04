Ekkor jöhet a Radeon RX 9060 XT

Tegnap végre bemutatkoztak az NVIDIA következő generációs gamer videókártyáinak megfizethetőbb darabjai, ráadásul a 8 GB és 16 GB memóriával is elérhetővé váló GeForce RTX 5060 Ti modellek forgalmazása a mai napon papíron már meg is kezdődött. A gamereknek ettől függetlenül még akkor is érdemes várniuk a vásárlással, ha ténylegesen kaphatónak bizonyulnak, nagyon hamarosan befut majd a rivális AMD Radeon RX 9060 XT.

A Radeon RX 9070 XT-hez képest feleannyi izommal rendelkezhet az új kártya

Fotó: ASUS

A jelenlegi információk szerint a termék szintén 8 GB és 16 GB memóriás változatban lesz kapható, a debütálása pedig a Computex 2025 magasságában várható, azaz május közepe táján lehet számítani a leleplezésére.

A kiszivárgott specifikációk alapján a Radeon 9060 XT a már kapható Radeon RX 9070 XT „megfelezett” változata lesz, azaz 2048 feldolgozóegység lehet benne, a memóriája 128 bites sínen csatlakozhat az RDNA4 architektúrás Navi 44 GPU-hoz.

Az eddig látottak alapján a kártya teljesítményre sokkal nagyobb előrelépésnek bizonyulhat az előd Radeon RX 7600 XT-hez képest, mint amekkora generációs pluszt a GeForce RTX 5060 Ti hozott.

Nyitott kérdés, hogy az AMD hajlandó-e bemenni ajánlott árban az új GeForce alá, az memóriától függően 379 dollárba és 429 dollárba kerül. Nem lenne meglepő, ha legalább jelképesen olcsóbb lenne a Radeon, ebben a szegmensben különösen fontos volna az AMD számára az NVIDIA megszorongatása.

