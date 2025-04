Fény derült az agresszív jogvédők sötét titkára

A harmincon felüliek jó eséllyel találkoztak még az Amerikai Hanglemezgyártók Szövetségének (RIAA) legendás Piracy: It’s a Crime (A kalózkodás: egy bűntény) reklámkampányának különféle anyagaival. A 2004-ben indított kampány során az agresszív stratégiáiról ismert RIAA elsősorban a filmek internetes letöltéséről próbálta lebeszélni a nagyérdeműt.

Ez volt az a korszak, mikor a fejlettebb világban robbanásszerűen terjedni kezdett az otthoni internetkapcsolat, ezzel együtt pedig a fénykorába lépett a warezolás: az emberek FTP-szerveres letöltéssel és torrentes fájlcserével fityingekért vagy ingyen kalózkodták többek közt a zenéket, a filmeket, a játékokat, az e-bookokat.

A kampány legemlékezetesebb anyaga a tévékben adott, mozikban vetített, gyári műsoros DVD-k elejére beszúrt „You Wouldn’t Steal a Car” reklám volt.

Nem lopnál el egy autót. Nem lopnál el egy táskát. Nem lopnál el egy tévét. Nem lopnál el egy DVD-t. A kalóz filmek letöltése lopás. A lopás törvényellenes.

– riogat a megfélemlítőnek szánt hirdetés.

A hírhedt reklámot a publikum és a szórakoztatóipar is rengeteget gúnyolta, most pedig húsz év elteltével egy véletlenszerű közösségi médiás nyomozás döbbenetes titkot tárt fel. A kampány során az RIAA számos reklámanyagban használta a fenti videón is látható betűtípust, egyes archivált kiadványok metaadataiból pedig egyértelműen kiderült, hogy az XBAND Rough-ról van szó.

Ezt az üzleti célra is ingyen használható betűtípust a Catapult Entertainment nevű cég adta ki 1996-ban, azonban teljesen egyértelmű, hogy a Just Van Rossum által 1992-ben készített FF Confidential arcátlan klónjáról van szó.

Az FF Confidential egy fizetős betűtípus, 2014-ig a FontShop Internationaltől lehetett licencelni, azóta pedig a Monotype kínálatában érhető el. A Catapult ellen annak idején szerzői jogi pert lehetett volna indítani a betűtípus ellopása miatt, jó eséllyel el is veszítette volna.

Mindez azt jelenti, hogy az RIAA mindvégig egy internetről lekalózkodott betűtípust használt a Piracy: It’s a Crime kampánya során.

„Tudtam, hogy használták a betűtípusomat kampányhoz, és azt is tudtam, hogy XBand-Rough néven létezik belőle egy kalóz klón. Azt viszont nem tudtam, hogy az Xband-Rough-ot használták az FF Confidential helyett. Ez újdonság számomra, és borzasztóan viccesnek tartom” - reagált a leleplezésre Just Van Rossum a TorrentFreaknek.