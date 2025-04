Így lehet olcsón indítani a grillszezont

Nem tart már sokáig az országot szürkeségbe és esőbe borított időjárás. Napokon belül szikrázó napsütéssel visszatér a kora nyár, újból megnyílik a lehetőség a családdal és a barátokkal való tartalmas időtöltésre a szabadban, többek közt beköszönt a grillszezon.

Fotó: Sandie Clarke / Unsplash

A helyzetre való tekintettel a SPAR újabb kihagyhatatlan ajánlatokkal állt elő, az április utolsó napjáig tartó akcióiban a kezdő és a tapasztalt grillezőket is ellátja minden jóval, derült ki a legújabb reklámújságjából.

Az áruházlánc többek közt BBQ fokhagymás és juharszirupos sertéstarját, grillkolbászt, hamburgerhúst kínál. Természetesen kiegészítők is kaphatóak jó áron, az alufólia és a BBQ faszén mellett 7999 forintért az elektromos kontaktgrill is nagy segítség lehet, míg az autókban 12V dugaljról, otthon pedig hálózati áramról is üzemeltethető, fűtő-hűtő táska 20% kedvezménnyel már 23 999 forintért is elvihető.

Ezen túlmenően mennyiségi kedvezményekre is számíthatnak a SPAR-ba betérők, például a Gyulai kolbászból három csomagot véve 849 forint helyett csak 566 forintba kerül egy csomag, de éppen a Nestea és a Mizse ásványvíz is érdemi megtakarítással szerezhetőek be a konstrukció keretében.

A MySpar mobilappot használók extra akciókra jogosultak, az egészségesen táplálkozni kívánók számára az Eisberg salátakeverék is olcsóbb, de éppen a selyemsonka is nagy kedvezménnyel kapható.

A SPAR heti akciói közül kiemelhető még 999 forintos ára ellenére kiváló minőségű S-Budget pizzasajt, és a csupán 129 forintos kakaós csiga. Az áruházlánc a szépségápolási termékekre külön akciókat hirdetett, akár 25% megtakarítással is elvihetőek a megfelelő termékek, de a hétvége során a 300 grammos csirkenuggets is csak 799 forint lesz a szokásos 1249 forint helyett.