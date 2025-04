Ilyen kuponokkal és kedvezményekkel készül a SPAR a húsvétra

A húsvéti készülődéshez idén is jelentős megtakarításokkal segíti vásárlóit a SPAR Magyarország. Április 3. és 15. között akár 20-60%-os kedvezményeket vehetnek igénybe a vásárlók a tavaszi kuponfüzettel, amelyet március 31-től lehet beszerezni a SPAR, INTERSPAR, SPAR market és SPAR partner üzletekben.

Remek kedvezményekkel készül a húsvéti ünnepekre a Spar.

Fotó: Spar Magyarország

Óriási kedvezmények több mint 1500 termékre

A SPAR húsvéti akciója több mint 1500 különféle termékre érvényes, így a vásárlók kedvezményes áron juthatnak hozzá mind a napi bevásárláshoz szükséges alapélelmiszerekhez, mind pedig a különleges húsvéti finomságokhoz. Az INTERSPAR hipermarketek pedig további akciós termékekkel, például játékokkal és háztartási gépekkel készülnek.

Lego, Barbie és Bosch háztartási gépek kedvezménnyel

Az INTERSPAR üzletekben elérhető húsvéti akció során a vásárlók akár 30%-os kedvezménnyel vásárolhatnak Lego készleteket, köztük Star Wars, Minecraft, Creator, Duplo, Friends, City és Technic sorozatokat. A játékok kedvelői ezen felül Hot Wheels autókat és Barbie babákat is beszerezhetnek akciós áron. A háztartási eszközök között Bosch kisgépek is találhatók, amelyek szintén 30%-os árengedménnyel érhetők el a kuponfüzettel.

Takarítás és pipere termékek akár féláron

A tavaszi nagytakarítás is könnyebbé válik a SPAR akcióinak köszönhetően, hiszen számos tisztítószer és higiéniai termék is jelentős kedvezménnyel vásárolható meg. A fürdőszoba, konyha és lakás többi helyisége is ragyoghat, hiszen egyes termékekre akár 50%-os engedmény is elérhető. A kisgyermekes családok számára jó hír, hogy pelenkák és törlőkendők is bekerültek az akcióba.

Húsvéti finomságok kedvezményes áron

A SPAR tavaszi kuponakciójának részeként jelentős árengedménnyel kaphatók halkonzervek, frankfurti virsli, kávé, bacon és sertésmájas. Az édességkedvelők többféle csokoládé közül választhatnak kedvező áron. A húsvéti fogásokhoz szükséges torma, majonéz és mustár szintén szerepel az akcióban, így a klasszikus ünnepi ételek hozzávalói is olcsóbban beszerezhetők.

További kedvezmények egész tavasszal