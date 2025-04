Egészen szenzációs játékokat jelentett be a Nintendo a Switch 2-re

A rajongók világszerte alig várják, hogy kézbe vehessék az új hibrid konzolt, a Switch 2-t és a Nintendo most olyan címekkel kecsegtet, amelyek garantáltan újradefiniálják a hordozható játék fogalmát.

A Nintendo Switch 2 visszahozza a legendás Donkey Kong-ot is

A Nintendo természetesen nem feledkezik meg ikonikus franchise-airól. A bejelentés egyik legfőbb csemegéje egy vadonatúj The Legend of Zelda kaland, amely a pletykák szerint egy hatalmas, eddig sosem látott nyitott világot tár elénk, kihasználva a Switch 2 megnövelt erejét. A látvány és a játékmenet a sorozatra jellemző felfedezéssel, rejtvényekkel és epikus harcokkal kecsegtet. A Breath of the Wild örökségét méltón továbbvivő cím garantáltan a konzol egyik húzóneve lesz.

De ez még nem minden, mert a dzsungel ritmusa is visszatér egy új Donkey Kong játékkal. A Donkey Kong Bananza kihasználja majd a Switch 2 grafikai képességeit és a Joy-Con kontrollerek nyújtotta lehetőségeket. A kooperatív mód rajongói pedig különösen örülhetnek, hiszen a Donkey Kong játékok hagyományosan remek szórakozást nyújtanak barátokkal közösen.

És persze nem maradhat ki a sorból a száguldás királya sem! Egy teljesen új Mario Kart epizód is érkezik a Switch 2-re, amely nem csupán új pályákat, karaktereket és járműveket ígér, de a játékmenetben is komoly újításokra számíthatunk. A megnövelt online lehetőségek és a még látványosabb versenyek garantáltan hosszú órákra a képernyé elé szegeznek majd minket.

Azonban a Nintendo nem csak a saját univerzumában kalandozik. A bejelentés legnagyobb meglepetése kétségkívül az volt, amikor kiderült, hogy két igazi AAA-kategóriás monstrum is tiszteletét teszi a Switch 2-n, ráadásul kézi konzolon játszható formában!

A Switch 2-re költözik a Cyberpunk 2077

A cyberpunk jövő sötét és neonfényes utcái megnyílnak előttünk a Cyberpunk 2077 Switch 2-es verziójában. Sokan kételkedtek abban, hogy egy ilyen grafikai erőmű valaha is elfuthat egy hordozható konzolon, de a Nintendo és a CD Projekt Red együttműködésének köszönhetően ez a hihetetlen álom valósággá válik.

És ez még nem minden, mert az Elden Ring is érkezik a Switch 2-re! FromSoftware brutálisan nehéz, de annál addiktívabb akció-RPG-je mostantól bárhol velünk lehet. A The Lands Between hatalmas világa, a kegyetlen ellenfelek és a mély harcrendszer kézi konzolon – ez a gondolat önmagában is elképesztő. A Switch 2 ereje lehetővé teszi, hogy ezt a komplex és gyönyörű világot kompromisszumok nélkül élvezhessük útközben is.