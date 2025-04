Őrjöngenek a rajongók, nagy a felháborodás a Switch 2 miatt

A jatékok is drágultak

Az igazi felháborodást azonban ismét a játékok árazása váltotta ki. A bejelentés egyik kiemelt címe a Mario Kart World (vagy ahogy már ironikusan emlegették, a „Mario Kart 8 Deluxe Deluxe") volt, amelynek várható ára a hírek szerint elérte a 80 dollárt. Ráadásul ez csak a játék digitális verziója, a dobozos verzió már 90 dollárba kerül majd, ami a korább, általánosan alkalmazott 70 dolláros árnál közel 30 százalékkal magasabb és emellett sokan úgy érezték, hogy a Nintendo ismét egy korábbi sikercímre épít, anélkül, hogy a magas árat indokolná a hozzáadott érték. A kritikusok rámutattak, hogy bár a Mario Kart széria továbbra is népszerű, egy újabb epizódért, amely vélhetően sok hasonlóságot mutat a korábbiakkal, ilyen magas árat elkérni túlzás. A közösségi médiában azonnal elindultak a mémek és a negatív kommentek, amelyek a Nintendo "pénzéhségét" és a rajongók kihasználását emelték ki.

Még a demo is pénzbe kerül?

A játékok árazása mellett egy másik, a Wii korszakát idéző kritika is felmerült: a bejelentés szerint a Nintendo külön pénzért kínálja majd a konzol képességeit bemutató szoftvert, amely sokak szerint egy interaktív demónak felel meg. A Nintendo Switch 2 Welcome Tour a konzollal egy napon - június 5-én - jelenik meg, és megtanítja kezelni a rendszer minden csínját-bínját. Kiemeli például a különböző technikai funkciókat, valamint rávilágít a Switch 2 különböző „titkaira”. A felhasználók különböző minijátékokon keresztül ismerkedhetnek meg az új egérvezérléssel, amelyek közül az egyik a minigolfra épül. A HD rumble funkciót is bemutatják majd.

Ilyesmi a Wii idejében is volt, amikor a Nintendo gyakran ingyenesen mellékelt ilyen bemutató szoftvereket a konzolhoz (például a Wii Sports), vagy legalábbis kedvezőbb áron kínálta őket. Az a gondolat, hogy a vásárlóknak külön kell fizetniük azért, hogy megismerjék a konzol újdonságait, sokak szemében ismételten egy rossz üzleti döntésnek tűnt. Például a Sony is kiadott egy ilyen játékot a PS5-höz, ami ingyen jött minden új készülékkel és miután a cég látta, hogy ez mennyire sikeres, ki is adott egy kibővített verziót, amiért persze már pénzt kért. Csak éppen a Nintendo az első, ingyenes lépést egy elegánsnak nem nevezhető mozdulattal átugrotta.