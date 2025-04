A Technics új vezeték nélküli fülhallgatója nagyon jól sikerült

Hogy az úgynevezett valódi vezeték nélküli fülhallgatók milyen elképesztően népszerűek, jól mutatja, hogy még a komolyabb audio gyártók is megjelentek ebben a szegmensben. Ilyen például a legendás Technics is, amely évekkel ezelőtt lépett színre termékeivel e területen.

A Technics EAH-AZ100 befutott Magyarországra is

A japán vállalat a hifi hőskora óta jelen van a piacon termékeivel. A 70-es, 80-as, 90-es évek hifi őrületében a piac megkerülhetetlen szereplője volt. Az otthoni hifi tornyoktól a hordozható sétálómagnókon át a DJ-k kedvenc lemezjátszójáig elképesztően széles termékpalettát tartott fenn és vitathatatlanul a piac egyik legnevesebb gyártója volt. Azóta a hifi piac meglehetősen összezsugorodott és szét is töredezett. Kiváltak belőle a high-end gyártók és a középmezőnyt is megosztották a mobileszközökkel streamelő hordozható masinák. A Technics ennek ellenére a jelek szerint elégedett az eredményekkel, amit jól mutat, hogy időről-időre új modellekkel frissíti a portfólióját. A cég az év elején a világ legnagyobb és legfontosabb kütyü show-ján rukkolt elő vadonatúj modelljével. Ez az EAH-AZ100, amely egész gyorsan megérkezett a magyarországi boltokba, és mi is lehetőséget kaptunk arra, hogy kipróbáljuk.

Elképesztő hangzás

Kezdjük a legfontosabbal: A Technics EAH-AZ100 félelmetesen jól szól! Sok rivális terméktől eltérően a hangerővel és a tisztasággal nincsenek problémák. A mély hangok a legtöbb mai készüléknél problémát okoznak, de e terméknél erre is odafigyeltek.

Nálunk a fekete verzió járt.

A basszusok ugyanis gyönyörűen dörrennek meg, sziklaszilárd alapot teremtve az organikus, lélekkel teli hangzásnak. A sztereó kezelése hibátlan, de az igaz, hogy ezzel azért nem szokott baj lenni. A beszédhangok visszaadása osztályon felüli, ami a podcastek, vitaműsorok kedvelőinek lehet hasznos és fontos információ.

A Technics a termékkommunikációban kihangsúlyozta az új aktív zajszűrést, amely ellenhangok kibocsátásával tompítja a külvilág zajait. A tesztelés során arra a következtetésre jutottunk, hogy bekapcsolt állapotában tényleg hallható a különbség, van értelme a dolognak. De az is tény, hogy a végeredmény még mindig nem tökéletes. Teljesen nem sikerül el- és kizárni a külvilágot. Szóval e téren van még lehetőség a fejlődésre.