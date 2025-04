Elfelejthetik a vélt jogaikat a gamerek

Az általunk is tesztelt Assassin's Creed Shadows-szal hosszú idő után először végre sikeres termékrajtot produkált az Ubisoft, közben pedig még egy kacskaringós üzleti manővert is tető alá hozott, amely elég tőkét biztosíthat számára a sikeres jövőbeli játékok létrehozásához.

Sosem került a vevők tulajdonába a The Crew, állítják az Ubisoft jogászai

Fotó: Ubisoft

Ettől függetlenül mindig van valami botrány a vállalat körül, most az Egyesült Államokban ellene indítani kívánt, csoportos per kapcsán érkezett friss hír. Az Ubisoft tavaly gigantikus felháborodást kiváltva tíz év után leállította a The Crew autóversenyzős játékának a szervereit, ami teljesen játszhatatlanná tette azt, a kiszolgálók nélkül egyjátékos jelleggel sem működik a termék.

A csoportos perekben utazó ügyvédi irodák gyorsan rávetették magukat az esetre. Az egyik közülük perindítványt adott be, miszerint a szerverek lekapcsolásával az Ubisoft anyagilag megkárosította a The Crew-t megvett gamereket. Szerintük érthető és jogos elvárás volt a vásárlók részéről, hogy legalább egyjátékos módban „örökké” tudjanak játszani a játékkal, miután a kiadó azt a benyomást keltette bennük, hogy a megvásárlásával a tulajdonukba került a játék.

Mostanra az Ubisoft jogászai reagáltak a perindítványra. A bíróságon leadott állásfoglalásukban kifejtették, hogy a The Crew sosem került a játékosok tulajdonába, csak licencelték az elérésének a jogát, ezt a jogot pedig bármikor egyoldalúan visszavonhatta az Ubisoft, mindez feketén-fehéren benne volt a játék licencszerződésében. Ezen túlmenően a bolti dobozos változatának a csomagolásán is volt figyelmeztetés, hogy az Ubisoft 30 napos előzetes értesítéssel bármikor lekapcsolhatja a The Crew egy vagy több online funkcióját, miközben az online funkciók kötelezőek a működéséhez.

Az Ubisoft szerint tisztességesen tájékoztatta a játékosokat az esetleges lekapcsolásról, nem a kiadó hibája, hogy azok nem olvasták el az apró betűs részeket a dobozon és a kötelezően elfogadandó licencszerződést.

A bíró hamarosan döntést hoz majd arról, hogy jóváhagyja-e a csoportos per megindítását, de joggal reménykedhet az Ubisoft, hogy megússza a pereskedést.