Röviddel a The Last of Us tévésorozat második évadának debütálása előtt végre számítógépekre is befutott az eredetileg PlayStation 4-re megjelent, majd PlayStation 5-ön remasterelt kiadást kapott The Last of Us Part II. Az érdeklődők a Steamen és az Epic Games Store-ban vásárolhatják meg.

A játékosok visszajelzései alapján The Last of Us Part II Remastered számítógépes kiadása az első játékkal ellentétben korrektnek mondható állapotban került piacra, bár van mit javítgatni rajta, különféle vizuális hibák mellett a teljesítmény sem feltétlenül zseniális. Egy eredetileg a PS4-re kiadott játékhoz képest kellenek alá a lóerők, bár persze rögtön a szebb grafikájú, remasterelt változatát kapta meg a PC-s közönség.

„Öt évvel azután, hogy veszélyekkel teli utazásuk átvezette őket a járvány utáni Egyesült Államokon, Ellie és Joel a wyomingi Jackson városában élnek. Egy virágzó közösségben élve békére és stabilitásra leltek, noha a fertőzöttek és a többi, elszánt és kétségbeesett túlélő miatt folyamatos fenyegetésben éltek. Mikor egy erőszakos esemény megzavarja a békét, Ellie kemény útra indul, hogy igazságot szolgáltasson és lezárásra leljen” – olvasható a leírásában.

Minimum gépigény:

64 bites Windows 10 (v1909-es kiadás)

Intel Core i3-8100 vagy AMD Ryzen 3 1300X processzor

16 GB memória, 150 GB szabad hely az SSD-n

NVIDIA GeForce GTX 1650 vagy AMD Radeon RX 5500 XT videókártya

Ajánlott konfiguráció:

64 bites Windows 10 (v1909-es kiadás)

Intel Core i5-8600 vagy AMD Ryzen 5 3600 processzor

16 GB memória, 150 GB szabad hely az SSD-n

NVIDIA GeForce RTX 3060 vagy AMD Radeon RX 5700 videókártya

