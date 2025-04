Folytatódni fog a The Last of Us tévésorozat

Tűkön ülve várják a hónap közepét a The Last of Us tévésorozatos adaptációjának rajongói, körülményektől függően vasárnap vagy hétfőn megkezdődik a második évadának részenkénti csorgatása az HBO tévécsatornán és a Max streamingszolgáltatásban.

Ellie (Bella Ramsey) és Joel (Pedro Pascal) a The Last of Us első évadában

Fotó: HBO / https://www.imdb.com/title/tt3581920/mediaviewer/rm751402497/

A végső várakozást enyhítendő máris jó hírt kaptak a rajongók, az HBO második évadot már látott döntéshozói borítékolják a sikert, így meg sem várták a harmadik évad berendelésével a kritikusok és a nagyközönség reakcióját.

A harmadik évad megjelenésével kapcsolatos részletek jó eséllyel még a készítők és az HBO számára sem világosak, de a lényeg, hogy máris biztos az elkészülése.

A The Last of Us tévésorozatos adaptációjának első évada teljes egészében feldolgozta az első játékot, azonban a második évad csak a második játék egy részét adaptálja, a készítők a harmadik évaddal kívánják lezárni a történetet. Az első évad 9 részes volt, a második évad viszont csak 7 részes lesz.

Kapcsolódó érdekesség, hogy a hónap elején végre számítógépekre is megjelent a The Last of Us Part II.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!