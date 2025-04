Akkuról működik a Toshiba lemezjátszója

Váratlan terméket dob piacra a tavaszi és nyári szezonra készülve a Toshiba, betör a hordozható lemezjátszók piacára, hogy a vinylek régi és új rajongóinak a strandon vagy erdő közepén se kelljen digitális zenékkel beérniük.

A Toshiba Aurex AX-RP10 egy meglehetősen fapados szerkezet, és bár a mérete elég kompakt, a fogyasztói piacon kapható nagyobb (12”) korongokat is támogatja, kiadványtól függően 33 1/3-os vagy 45-ös fordulatszám is választható. Beépített hangszórója nincs, audio Jack hangkimenet és Bluetooth áll rendelkezésre a hangeszközök megszólaltatására, az USB-C porton át tölthető akkuja akár 10 órányi zenelejátszást is lehetővé tehet.

A kompakt méretű és gyári hordozótáskában cipelhető eszköz Japánban még áprilisban piacra kerül, azonban az árát egyelőre nem hozta nyilvánosságra a gyártó. Túlságosan olcsó biztosan nem lesz, kontextusként a rendkívül hasonló Sound Burger hordozható lejátszóért olyan 94 ezer forintnak megfelelő 230 eurót kér az Audio-Technica.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!