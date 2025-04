Ezek a legjobb, képregényből készült videójátékok

A képregények világa régóta izgatja a videójáték-készítők fantáziáját. Nem is csoda: a szuperhősök, az ikonikus gonosztevők, a stilizált akció és a mitológiaszerű történetmesélés ideális alapot ad egy izgalmas, interaktív játékhoz. A rajongók pedig mindig is szívesen váltak részesévé kedvenc univerzumaiknak – legyen szó a Marvel multiverzumáról, a DC sötétebb világáról vagy akár Lego-figurákba bújtatott hősökről. A képregényes videójátékok ma már egy külön alműfajt képviselnek, amelyben megtaláljuk a retró árkád lövöldéket, a nyílt világú szuperprodukciókat, és az olyan kreatív megoldásokat is, amelyek újraértelmezik a karaktereket, akiket korábban papírlapokon ismertünk meg. Nézzük, melyek voltak a legfontosabb, legjobb és legnépszerűbb darabjai ennek a különleges szubkultúrának!

A képregények inspirálta videójátékok nagyon komoly sikereknek örvendhetnek az elmúlt időszakban

Fotó: Insomniac Games

Az alapok: X-Men Arcade (1992)

A Konami klasszikus árkádjátéka ma már legendának számít. Hat játszható karakter (Cyclops, Wolverine, Storm, Nightcrawler, Colossus és Dazzler), egy színes, pörgős beat 'em up játékmenet és kifejezetten a többjátékos élményre hangolt dizájn tette emlékezetessé.

A játékgépek fénykorában az X-Men Arcade volt az, ahol együtt verekedhettünk végig egy maratoni küldetést Magneto és csatlósai ellen – mintha csak egy animációs sorozatba léptünk volna be.

A mérföldkő: Batman: Arkham-széria (2009–2015)

Amikor a Rocksteady kiadta a Batman: Arkham Asylum-t, a játékvilág nemcsak egy kiváló akció-kaland játékot kapott, hanem egy példát arra, hogyan lehet képregényalapú játékból mesterművet készíteni. A széria későbbi részei – Arkham City, Arkham Origins, Arkham Knight – egyre nagyobb szabadságot, komplexebb harcrendszert és gazdagabb narratívát kínáltak.

A Batman: Arkham Knight-ban a játékos teljes szabadsággal járhatta be Gotham City-t, miközben a Batmobillal üldözte bűnözőket, oldott meg rejtvényeket, és csapott össze a város legveszélyesebb karaktereivel. A karakterábrázolás, a hangulat és a játékmenet kombinációja a mai napig etalonként szolgál az akciójátékok között.

A hálószövő diadala: Marvel’s Spider-Man (2018) és Miles Morales (2020)

Az Insomniac Games által fejlesztett Marvel’s Spider-Man szinte egyhangú elismerést aratott, és új magasságokba emelte a karakter videójátékos adaptációját. A dinamikus, lendületes mozgás, a hálóvetés szabadsága, a harcok koreográfiája és az erős történetvezetés minden szempontból új szintre emelte a „pókos játékokat”.