Akkumulátoroptimalizálás mesterfokon – így hozhatjuk ki a legtöbbet eszközeinkből

Kijelző-beállítások: a legnagyobb energiafaló kézben tartható

Az akkumulátor egyik legnagyobb fogyasztója minden eszközön a kijelző. Minél fényesebb, minél hosszabb ideig van bekapcsolva, annál nagyobb terhelést ró az akkura. Ha nap mint nap optimalizálni szeretnénk az energiahasználatot, érdemes beállítani az automatikus fényerőszabályozást, és amennyiben lehetséges, manuálisan is csökkenteni a fényerőt arra a szintre, ami még kényelmesen olvasható. OLED-eszközök esetén a sötét mód használata tényleges energiamegtakarítást jelenthet, mivel a fekete pixelek nem igényelnek háttérvilágítást. Az is sokat segít, ha a kijelző automatikus kikapcsolását rövidebb időre állítjuk be. Egy laptop vagy telefon, amely öt percig világít, miközben nem használjuk, feleslegesen pazarolja az energiát.

Háttérfolyamatok és alkalmazások kordában tartása

Az alkalmazások és a háttérfolyamatok szintén jelentős szerepet játszanak abban, mennyi ideig bírja egy töltéssel az eszköz. Gyakran futnak olyan applikációk a háttérben, amelyeket nem használunk aktívan, de folyamatosan frissítenek adatokat, hozzáférnek az internethez, értesítéseket küldenek vagy helymeghatározást végeznek. Ezek fokozott terhelést jelentenek az akkumulátorra. Érdemes időnként átnézni, mely alkalmazások használják a legtöbb energiát, és azok esetében, amelyeket ritkán használunk, letiltani a háttéraktivitást vagy akár el is távolítani őket. A legtöbb rendszer ma már részletes jelentést ad arról, hogy mi mennyit fogyaszt, így az optimalizálás célzottan is elvégezhető.

Hőmérséklet-szabályozás – a néma gyilkos ellenség

A hőmérséklet szinte észrevétlen, de annál alattomosabb módon károsítja az akkumulátorokat. A tartós magas hőhatás, például amikor a telefon a napos autóban marad, vagy ha egy laptop túlmelegszik a ventilátorok elégtelen működése miatt, gyorsan degradálja a cellák szerkezetét. Érdemes kerülni a közvetlen napsütést, töltés közben levenni a védőtokot, és biztosítani a megfelelő szellőzést, különösen, ha nagy teljesítményigényű alkalmazásokat futtatunk. A hideg sem kedvez az akkumulátornak, de a meleg sokkal károsabb, és hosszabb távú hatásai is súlyosabbak.