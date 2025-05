Jönnek a böngészők az Android Autóba

A Google I/O 2025 fejlesztői konferencia az Android Auto rendszert használók számára is tartogatott néhány bejelentést. A Google első körben természetesen azt szögezte le, hogy hamarosan az Android Autóban is elérhető lesz a Gemini mesterséges intelligenciás chatbot, ami nem feltétlenül jó hír, miután a tapasztalatok szerint még a ChatGPT-nél is gyakrabban beszél butaságokat.

Fotó: Tim Foster / Unsplash

Viszont az már sokak számára érdekes lehet, hogy az Android Auto appkínálata két teljesen új kategóriával bővül majd, a fejlesztők videós alkalmazásokat és böngészőket is képesek lesznek elérhetővé tenni a felhasználók számára.

Viszont a szokásos biztonsági megkötés él majd: az új kategóriákba tartozó appok csak parkolt autókban lesznek használhatóak, nehogy elvonják vezetés közben a sofőrök figyelmét.

Az új alkalmazások az Android Auto rendszerrel beépítetten érkező járművek mellett azok számára is rendelkezésre állnak majd, akik a mobiljuk kocsihoz való csatlakoztatásával használják az infotainment rendszert.

