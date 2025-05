Atombombát dobott a bírónő az Apple-re

Yvonne Gonzalez Rogers bírónő szerdai ítéletével régóta érett pofont kapott az Egyesült Államokban az Apple. Az Epic Games által öt éve indított pereskedés legújabb felvonásának részeként a bírónő azonnali hatállyal elrendelte, hogy a vállalat semmilyen módon sem akadályozhatja a külsős fizetésfeldolgozási szolgáltatások használatát az App Store-ban appokat és játékokat kiadók számára, nem követelhet információt ezekről a tranzakciókról, és nem kérhet jutalékot a külsős rendszereken keresztül megvalósult értékesítések után.

Ezúttal nem örülhet Tim Cook, az ítélet felszámolja az App Store fizetési rendszerének a monopóliumát az USA-ban

Fotó: Apple

A pereskedés korábbi 2021-es ítéletében a bírónő már kötelezte az Apple-t, hogy meg kell engednie a fejlesztők számára a külsős fizetésfeldolgozó rendszerek használatát a 30% jutalékkal dolgozó, saját megoldása helyett.

Az Apple ennek papíron eleget tett, ám a döntés lényegét kigúnyolva 27% jutalék megfizetésére kötelezte a fejlesztőket a saját fizetési rendszerén kívül bonyolított tranzakciók után, így semmi értelme sem volt azok használatának.

Ezen túl különféle szabályokkal megnehezítette a fejlesztők számára, hogy egyáltalán felhívják a felhasználók figyelmét az alternatív fizetési lehetőségekre, kényelmetlenné tette az ügyfelek számára azok használatát.

„Az Apple szándékosan úgy döntött, hogy nem hajlandó teljesíteni a bírósági ítéletben foglaltakat. Ezzel az volt a célja, hogy újabb versenyellenes akadályokat készítsen, célját és hatását tekintve a bevételi forrásának megóvása érdekében. Súlyosan elszámolta magát, mikor azt gondolta, hogy a bíróság elnézi majd ezt az engedetlenséget” – írta az ítéletében.

Ezzel együtt az Epic és az Apple közti polgári perben eljáró bírónő felkereste az ügyészséget, büntetőeljárást kíván indíttatni az Apple, továbbá Alex Roman, a cég pénzügyi alelnöke ellen.

A férfit azzal vádolja, hogy az eskü alatt tett vallomása nem csak félrevezetésekkel volt tele, de konkrétan hazudott. Azt állította, hogy az Apple csak 2024. január 16. után döntött a fent említett 27% jutalékról, ám a cégtől bizonyítékként kikért e-mailek alapján ennek már 2023 júliusában eldőlt a mértéke.

Alex Roman vallomása után sem az Apple, sem pedig a jogi képviselői nem pontosították a „mostanra nyilvánvalóvá vált hazugságokat”.

Az ítéletre reagálva az Apple azt állítja, hogy nem ért azzal egyet és meg fogja fellebezni, azonban addig is végrehajtja a bírónő által most elrendelt változtatásokat. Az Epic Games óriási győzelmet ünnepel, már a jövő héten újból kiadná az amerikai App Store-ban a Fortnite-ot. Ezen túlmenően ha az Apple világszerte kiterjesztené az ítéletben elrendelt változtatásokat, akkor az összes többi piacon is elérhetővé tenné azt.