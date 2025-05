Lekapcsolták a legnagyobb deepfake pornóoldalt

Véglegesen leállt a világ legnagyobb deepfake pornóoldala. A MrDeepFakes néven futott webhely a bemutatkozó szövege szerint azért jött létre, hogy kiszolgálja a hírességekről deepfake technológiával hamisított pornóvideókat és pornóképeket látni kívánókat, miután ritkán szivárognak ki róluk valódi anyagok.

Akkor is felforgatják az áldozatok életét a hamis, deepfake pornóvideók, ha nyilvánvalóan hamisítványok

A webhely részben hamisított képek és videók megosztására szolgált, ám ezen túl piactérként is működött: összekötötte a másokról deepfake anyagokat készíttetni kívánt személyeket az olyanokkal, akik képesek voltak végrehajtani a hamisítást. A fórumában teljes oktatóanyagokat is voltak arról, hogy miként lehet ilyen anyagokat készíteni.

A MrDeepFakes nem fog visszatérni

A portál most váratlanul véglegesen leállt, a betöltőket a megszűnéséről szóló értesítés fogadja. Eszerint egy kritikus szolgáltató végleg megszakította a kapcsolatot a pornóoldallal, és az emiatt bekövetkezett adatvesztés pedig lehetetlenné tette a webhely üzemeltetését. A MrDeepFakes nem fog visszatérni, bármely a jövőben ilyet állító webhely hamis, és a regisztráció lejártával a webcíme is újból szabadon megvásárolhatóvá válik.

A webhely üzemeltetői természetesen mindig is próbálták megőrizni az anonimitásukat, bár a Der Spiegel március elején publikált oknyomozó cikke kapcsolatba hozta egy kanadai férfival.

Akárki is álljon mögötte, talán még időben köddé vált a büntetőjogi felelősségre vonás elől. Az amerikai kongresszus néhány napja fogadott el egy deepfake pornográfia terjesztését kriminalizáló törvényt, és többek közt az EU is hasonló szabályozáson dolgozik, mindeközben pedig Dél-Koreában már az efféle anyagok megtekintése is illegális.

