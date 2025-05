Újabb szög került a régi videókártyák koporsójába

Néhány nappal a május 15-én való általános elérhetővé válása előtt befutottak az id Software legújabb játékának tesztjei és műszaki elemzései. Ezek alapján a PC, PlayStation 5, továbbá Xbox Series platformokon egyszerre debütáló DOOM: The Dark Ages kötelező darab az arénaszerű lövöldözős játékok kedvelői számára, minden platformon korrektül fut, bár az Xbox Series S konzolon az alacsony felbontás miatt számottevően homályosabb a grafikája.

DOOM: The Dark Ages

Fotó: id Software / Bethesda

A PC-s játékosok számára fontos fejlemény, hogy az Indiana Jones and the Great Circle után már a DOOM: The Dark Ages is hardveres sugárkövetésre képes videókártyát követel magának, legalább 8 GB memóriával.

A játék el sem indul NVIDIA GeForce RTX 2000 és AMD Radeon RX 6000 szériásnál régebbi grafikus vezérlőn, a minimum követelményében konkrétan RTX 2060 SUPER vagy RX 6600 van feltüntetve.

Az új DOOM gépigénye számítógépes játékosok tömegei számára jött fontos időben, megerősíti azt, hogy aki használtan vásárolna másik videókártyát az új játékok futtatása érdekében, az mindenképp kerülje el a ray tracinget még nem támogató modelleket. Ilyen célra nem érdemes pénzt adni értük, elkezdett trenddé válni, hogy már el sem indulnak rajtuk a játékok.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!