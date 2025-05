Befejeződött a Fallout második évadának a forgatása

Minden várakozást felülmúlt sikert aratott a Fallout játékszéria tévésorozatos feldolgozásával az Amazon Prime Video, ennek megfelelően egy percig sem volt kérdéses, hogy a tavaly áprilisban elérhetővé vált első évad nem marad majd folytatás nélkül.

Achievement unlocked! Fallout Season 2 has wrapped production. pic.twitter.com/cbLNCvLLRB — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) May 8, 2025

A Fallout második évadának forgatási munkálatai még 2024 végén kezdődtek, azonban a Los Angeles-i tűzvész többek közt ezt a produkciót is hátráltatta. Szerencsére ami késik, az nem múlik, az Amazon Prime és a stáb számos tagja örömmel számolt be a hírről, hogy befejeződött a forgatás, most már csak ténylegesen össze kell rakni a második évad epizódjait.

Egyelőre nem világos, hogy a Fallout legalább részben New Vegas-ban játszódó második évada mikor válhat elérhetővé, némi kontextusként az első évad forgatása 2023 márciusában fejeződött be, és csak egy évvel később váltak elérhetővé az epizódok. Szerencsére jó esély van rá, hogy a második évad megjelenésére nem kell egy egész évet várni, részben mert a legtöbb műszaki és művészeti részletkérdést már kitalálták az első évad elkészítése során.

