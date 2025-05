Elképesztő gamer nagyágyút mutatott be az ASUS

Erős és sokáig bírja – igazi gamer álom

Az ASUS ROG Strix SCAR 16 (2025) megkapta az elérhető legjobb Intel Ultra 9 processzort, amely mellé 16 GB RAM-ot pakoltak a legmodernebb DDR5 fajtából. Természetesen a manapság igen divatos neurális chip sem hiányzik belőle, amelyet kifejezetten a különféle mesterséges intelligencia eljárások számára fejlesztettek ki. A SCAR 16 így hozzáfér az AI-gyorsításhoz egyes tartalomgyártási alkalmazásokban is, nagy rugalmasságot biztosítva a felhasználónak.

Az év elején bemutatott, vadonatúj, NVIDIA RTX 5080 videókártyával látták el, amely számos extrát kínál. Így például nagyon fejlett felskálázási funkcióval rendelkezik, amivel ki lehet használni a kijelző nagy felbontásában rejlő lehetőségeket.

A tesztprogramokkal végzett mérések során arra a következtetésre jutottunk, hogy ez a konfiguráció irgalmatlanul erős. Óriási potenciált rejt magában, és ennek köszönhetően a termék gyakorlatilag mindenféle feladatra bevethető. A játékoknál kiválóan teljesít, de lehet rajta filmeket nézni, 3D-s tervező programokat, médiaszerkesztő szoftvereket futtatni.

Az energiaellátásra is odafigyeltek, hiszen 90 wattórás, az átlagosnál lényegesen nagyobb kapacitású akkumulátorral látták el. Ez elég arra, hogy amikor teljes gázon dolgozik a hardver, például egy modern játéknál, akkor 3 órán át képes legyen ellátni energiával. Ha viszont hagyományos módon használjuk, irodai feladatokra, böngészésre, vagy YouTube videók megnézésére, akkor az üzemidő akár a 20 órát is elérheti. A beépített audiórendszere által produkált megszólalás nem tökéletes, hiszen a sztereó megteremtése, illetve a basszusok megszólaltatása terén azért küzd kihívásokkal. De a hangerő viszont meglepően jó, és e téren még így is a jobb laptopok közé tartozik.

A klaviatúra remek, a gombok masszívak, kellően ellenállóak, illetve érzékenyek. Magától értetődően a háttérvilágításukról sem feledkeztek meg. A beépített egér is remekül használható, köszönhetően többek között a meglepően nagy méretének, de ha valaki ezzel nem lenne elégedett, akkor használhatja a gyártó által mellékelt vezetékes egeret is, amit megtalálunk a dobozban. Persze egy ilyen minőségű laptop tulajdonosai szinte biztosan a saját, hasonlóan csúcskategóriás egerüket fogják használni mellé, de a lehetőség akkor is adott, ami egy kedves figyelmesség a gyártótól.