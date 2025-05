Szó szerint számítógéppé válhatnak a mobilok

Az okostelefonok és a tabletek alapvetően mindig is számítógépek voltak, a helyzetből pedig több gyártó is próbált már előnyt kovácsolni. A többség nem ment túl mobilokhoz és tabletekhez készített billentyűzetes tokokon, de például a Samsung drágább termékei a DeX nevű funkciót is támogatják, így monitorhoz csatlakoztatva számítógépszerű kezelőfelületet mutatnak a mobileszközei, egérrel és billentyűzettel jól kezelhetőek. Az Android Authority most felfedezte, hogy ez a számítógépes jellegű használat a jövőben az Android alapfunkciójává válhat.

Az Android 16-ban manuálisan már aktiválható a gyártófüggetlen változata. Ez nagy vonalakban ugyanazt tudja, mint az említett DeX: az appok átméretezhető és rendezhető ablakokban futnak, információk húzogathatóak át az ablakok között, alul pedig van egy tálca az appok indítására és a köztük való váltogatásra.

A funkciót felfedezett Mishaal Rahman véleménye szerint az asztali mód jó eséllyel még nem lesz elérhető az Android 16 első stabil kiadásában, csak utána futhat be egy jövőbeli funkciófrissítéssel. Ezen túlmenően nem világos, hogy miféle hardveres követelményeket kíván szabni az eléréséhez a Google, és szeretné-e üzleti okból pluszban limitálni az elérhetőségét.

