Újabb módját terjeszti az online kéregetésnek a Google

Nem csak az appokért és in-app vásárlásokért elkérhető maximális összeg drámai megemelését jelentette be a napokban a Google, egy másik a Play Áruházat érintő bejelentéssel is előállt az I/O 2025 fejlesztői konferenciáján.

A fejlett országokban jó eséllyel leginkább a gyerekek fogják majd igénybe venni a Google fejlesztését.

Fotó: Andrey K / Unsplash

A mostani újításának sajnos nem mindenki fog örülni, a vállalat újabb országokban tette lehetővé, hogy meg lehessen kérni másokat a Play Áruházban megvásárolni kívánt appok és in-app vásárlások kifizetésére. A funkciót elsőként Indiában már tavaly bevezette a Google, a szélesebb körű elérhetővé tételének mostani első körében pedig az Egyesült Államokban, Indonéziában, Japánban, továbbá Mexikóban is aktiválta a lehetőséget.

A fizetési kérelem küldése sejthetően rendkívül egyszerű, a bankkártyás és egyéb fizetési opciók mellett jelenik meg a Play Áruház fizetési felületén, a lehetőséget kiválasztva egy internetes linket kapnak a mobilozók.

A linket e-mailben, szöveges üzenetben, chatüzenetben küldhetik el annak, akivel ki szeretnék fizettetni a vásárlásukat.

A gyerekeken kersztül fér a szülők pénztárcájához a Google

A hivatkozások 24 órán keresztül érvényesek, a megnyitásukat követően egy fizetőfelületen találják magukat a fizetésre megkértek. Viszont a fizetés csak akkor valósítható meg, ha a fizetésre megkért személy meg tudja adni a fizetési kérelmet küldött illető e-mail-címét, ezzel próbálja megakadályozni a Google, hogy a rendszerrel visszaélni próbálók ismeretlen embereket fizetési kérelmekkel spameljenek. Ami azért - lássuk be - nem a biztonsági intézkedések csúcsa, de hát a Goggle sem volt soha arról híres, hogy fondorlatos módokon megakadályozza, hogy emberek pénzt fizesseek neki.

Ebben az esetben is valószínűleg a gyerekek lesznek azok, akik az ingyenes játékokat letelepítik és miután szembesülnek azzal, hogy a kellemesebb játékélményhez meg kell venniük különböző kiegészítőket, már küldik is a fizetési kérelmeket a szüleiknek. A Google pedig szépen le is veszi a jutalékát minden egyes vásárlásból.

