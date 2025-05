Leszereli a leselkedőket a Google Wallet

Csendben újabb védelmi vonalat kapott az elsősorban mobilfizetésre használt Google Wallet mobilapp. A lopott készülékekkel való illetéktelen fizetések megakadályozása érdekében az alkalmazás eddig is kínált időzáras védelmet, jelenleg csak a telefon legutóbbi feloldását követő 3 percen belül lehet vele azonnal fizetni, ezt követően a mobil feloldására használt PIN-t, mintát, ujjlenyomatot kéri a tranzakció jóváhagyásához.

Fotó: Jonas Leupe / Unsplash

Ugyanezt a védelmi mechanizmust most a Google Wallet puszta megnyitására is kiterjesztették: amennyiben három percnél hosszabb idő telt el a telefon legutóbbi feloldása óta, akkor már a mobilappjának a betöltéséhez is újból azonosítást kér a fizetési szolgáltatás.

Ez a hétköznapi használat során nem okoz semmilyen extra kényelmetlenséget, viszont megakadályozhat másokat abban, hogy megnézzék a mobilappba mentett kártyákat, utalványokat, és fizetési történetet, ha valahogy feloldott állapotba került volna a kezeik közé egy másik személy mobilja.

